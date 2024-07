On a des nouvelles du prochain gros film d'animation Disney, et elles sont excellentes ! De quoi largement rassurer les fans et assurer un belle avenir à cette licence culte.

Les petits et les grands enfants que nous sommes seront prochainement ravis de retrouver plusieurs licences phares de Disney. Des franchises qui nous ont suivi de l’enfance à l’âge adulte et continuent de faire des heureux parmi les nouvelles générations. Annoncé l’année dernière, un nouvel opus de La Reine des Neiges et de Zootopie était ainsi acté sans oublier bien entendu Toy Story 5.

Le prochain gros film d'animation Disney est entre de bonnes mains

Et c’est bien ce dernier qui nous intéresse ici aujourd’hui puisqu’on a des nouvelles, et elles sont excellentes. De passage au Japon, le Directeur de la création des studios Pixar, Pete Docter, a pris la parole dans les colonnes de Cinematoday. Interrogé sur l’état actuel dans lequel se trouve Toy Story 5, le prochain gros film d'animation Disney, Docter a déclaré avoir vu quelques extraits du film en pleine production il y a peu : « c’est vraiment amusant, je pense qu’ils ont trouvé une nouvelle façon de faire des choses vraiment drôles avec les personnages de Toy Story et son univers ». Il ajoute aussi qu’il faut s’attendre à des surprises.

Ils seront bientôt de retour !

Une bonne nouvelle pour les fans, mais ce qui l’est encore plus, c’est qu’à la réalisation et à l’écriture, on retrouve un duo de grands noms de l’animation. Tout d’abord, le désormais légendaire Andrew Stanton, un vétéran de chez Disney qui est notamment l’auteur de tous les Toy Story et a travaillé sur bien d’autres films Pixar. Il travaille ainsi aux côtés de la talentueuse McKenna Harris, à qui l’on doit le très très bon Ciao Alberto. De quoi clairement rassurer les fans de la première heure et presque garantir un excellent film à l’arrivée. En tout cas, on croise les doigts.

Toy Story 5 est attendu le 17 juin 2026 dans nos salles obscures.