Disney Dreamlight Valley continue son petit bonhomme de chemin en proposant régulièrement de nouvelles mises à jour. Les joueuses et les joueurs profitent ainsi de toujours plus de contenus gratuits. Une nouvelle mise à jour particulièrement attendue est justement sortie la semaine dernière. Non seulement elle vous permet de redécouvrir un des univers favoris des fans de Disney, mais elle propose aussi de nouvelles fonctionnalités très utiles.

Ça va vous changer la vie dans Disney Dreamlight valley

Le 9 octobre, Disney Dreamlight Valley a accueilli un nouveau patch gratuit, laissant ainsi l'événement « Escapade dans la jungle » (« Jungle gateway » en version originale). Redécouvrez ainsi le monde coloré du Roi Lion. On vous les a déjà présenté, mais tout un tas d'activités et de nouveaux items vous attendent pour une aventure toujours aussi amusante. Cependant, ce n'est pas tout ce que la mise à jour vous réserve !

En effet, en plus du nouveau contenu offert, Disney Dreamlight Valley propose aussi de revoir l'ergonomie pour les joueuses et joueurs console et, plus généralement, toutes celles et ceux qui utilisent une manette. Jusqu'à récemment, le jeu proposait un curseur à faire glisser sur l'écran, imitant le mouvement de la souris sur PC. Mais, cela a dernièrement été revu au profit d'un curseur qui se replaçait systématiquement au milieu de l'écran. Cette modification devait rendre son utilisation plus pratique. Toutefois, cela n'a pas convaincu tout le monde.

À ce titre, le studio Gameloft a réfléchi à une solution qui conviendrait au plus grand nombre. Ainsi, la lise « Escapade dans la jungle » introduit la possibilité de changer d'un mode de contrôle à l'autre. Dès lors, il vous suffit de lancer Disney Dreamlight Valley et de vous rendre dans les paramètres pour personnaliser votre expérience. Selon votre préférence, vous pouvez maintenant activer ou non les « Nouveaux modes de contrôle ». Cela vaut d'ailleurs également pour la manière de courir ! Il vous reste plus qu'à choisir.

Disney Dreamlight Valley continue de s'améliorer pour proposer le meilleur gameplay possible à sa communauté. À l'écoute, Gameloft donne l'opportunité aux joueuses et joueurs de personnaliser l'aventure selon leurs préférences de jeu. Ce faisant, le studio ne rompt pas complètement avec les utilisateurs de longue date, habitués depuis 2022 à des contrôles bien spécifiques.