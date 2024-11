Le monde merveilleux de Disney Dreamlight Valley va accueillir des personnages adorés d'ici la fin de l'année et jusqu'à l'été 2025. Au cours d'un showcase organisé en octobre, Gameloft a d'abord annoncé l'ajout de Sally issue de L'Étrange Noel de Monsieur Jack dès le 4 décembre 2024. Ensuite ce sera au tour d'Aladdin dès le début 2025, suivi d'Alice au Pays des Merveilles au printemps, et de Peter Pan à l'été prochain. Comme à chaque fois, il y aura des quêtes et des récompenses associées à tous ces univers.

Un contenu gratuit pour Disney Dreamlight Valley

La feuille de route de Disney Dreamlight Valley semble claire et plutôt fournie, tout l'inverse des nouveautés d'Halloween. Pour cette fête spéciale, Gameloft s'est contenté de recycler des cadeaux de l'an dernier comme les seaux de bonbons pour décorer. Pire, des bugs déjà connus ont encore gâché cet événement. En bref, les joueurs sont ressortis déçus. Si vous en faites partie, l'éditeur a peut-être quelque chose pour compenser cette déconvenue. Disney Dreamlight Valley vous offre du contenu gratuit jusqu'au 6 novembre 2024.

En soi, ce n'est pas grand-chose puisqu'il ne s'agit que d'un costume, mais pas n'importe lequel. C'est en effet celui de la Méchante Reine de Blanche-Neige. « Vous n'arrivez toujours pas à trouver le costume d'Halloween idéal ? Laissez-nous vous aider. Le costume de la Méchante Reine est disponible dès maintenant - gratuitement - dans la boutique Premium. D'après notre miroir magique, vous avez jusqu'au 6 novembre pour vous procurer cette tenue emblématique » annonce le compte X de Disney Dreamlight Valley.

Si vous ne savez pas comment obtenir gratuitement le costume de la Méchante Reine dans Disney Dreamlight Valley, on vous explique comment le récupérer.

Démarrez Disney Dreamlight Valley sur n'importe quelle plateforme

Rendez-vous dans la boutique Premium

Repérez ou faites une recherche du costume de Méchante Reine

Cliquez sur « Gratuit », validez et la tenue sera rangée dans votre dressing

Le costume est composé de l'iconique robe avec sa longue cape, d'un capuchon et de la fameuse couronne dorée. Et n'oubliez pas, l'offre se termine ce mercredi 6 novembre 2024. Foncez !

Source : compte X DisneyDLV.