Disney Dreamlight Valley s'apprête à écrire une nouvelle page majeure et attendue de son conte de fées et va faire une énorme annonce en ce sens très bientôt.

Un peu moins d'un an après sa sortie, Disney Dreamlight Valley continue son aventure mélangeant simulateur de vie et aventure dans l'immense univers de Disney. Gameloft n'entend visiblement pas se reposer sur ses lauriers, avec énormément de belles choses à venir pour la suite. À cet effet, le studio nous invite tout bientôt à découvrir tout cela via un gros stream showcase.

Un nouveau chapitre bientôt présenté pour Disney Dreamlight Valley

Régulièrement mis à jour pour recevoir nouvelles fonctionnalités et aventures, Disney Dreamlight Valley entend visiblement passer bientôt à la vitesse supérieure, avec de nouvelles histoires à raconter et aventures à vivre dans le vaste univers de Disney. C'est notamment à travers le compte X.com officiel du jeu que Gameloft nous annonce la tenue d'un stream showcase prévu le 29 octobre à 18 heures (heure de Paris). Cette invitation s'accompagne d'une courte vidéo de teasing laissant miroiter de ce qui attend les joueurs prochainement dans la Vallée.

En l'occurrence, nous pouvons voir une page sur laquelle figure d'un côté Maléfique, l'iconique antagoniste de la Belle au Bois Dormant et de l'autre Hadès, méchant tout aussi emblématique d'Hercules. Ces deux histoires phares de Disney devraient donc avoir une place centrale dans ce qui se trame bientôt au sein de Disney Dreamlight Valley. Le prochain showcase devrait en tout cas nous en dire plus sur « ce qui vous attend bientôt dans le futur chapitre de la Vallée et au-delà ».

Nous devrions donc avoir droit à une feuille de route très détaillée de ce qui garnira sans doute Disney Dreamlight Valley en nouveau contenu entre fin 2024 et courant 2025. Rendez-vous est en tout cas pris pour les nombreux adeptes de ce simulateur de vie rempli d'aventures dans le foisonnant univers Disney, en l'occurrence sur la chaîne YouTube officielle du titre de Gameloft.

Source : Disney Dreamlight Valey sur X.com