C'est en tout cas ce qu'avance Raphael Colantonio, le fondateur de WolfEye Studios, qui pour rappel avait également fondé Arkane Studios. L'homme semble tout indiqué pour reprendre le flambeau après la mise à mort de cette licence d'infiltration/immersive sim à la première personne culte. Même si le titre en question n'a pas encore été officiellement annoncé, on nous indique qu'il « devrait rendre heureux les fans de Dishonored et Prey ». Voyons voir cela de plus près.

Un nouveau jeu par un vétéran de Dishonored qui devrait valoir le détour

Fin juin dernier, nous vous parlions déjà de Alkahest, un titre développé par Push On et revendiquant des inspirations de Dishonored ou encore de Dark Messiah of Might and Magic. Sept ans après un deuxième opus salué par la critique mais aux ventes décevantes, la licence d'Arkane Studios semble encore influencer de futurs jeux prometteurs à surveiller pour les fans en manque. C'est a priori le cas avec le nouveau jeu de WolfEye Studios, fondé par nul autre que justement le fondateur d'Arkane Studios, Raphael Colantonio.

Sur son compte X.com officiel, l'homme nous teasait donc le prochain projet de son studio, avec une déclaration que l'on a envie de croire. « Nous allons révéler notre prochain jeu dans quelques jours. Les fans des jeux à la première personne sur lesquels j'ai travaillé (Dishonored et Prey) seront heureux ». Rappelons par ailleurs qu'il a également travaillé sur Arx Fatalis ou encore Dark Messiah, qui auraient également influencé le futur jeu en question.

Aux dernières nouvelles, nous savions que WolfEye Studios développait un RPG typé science-fiction. Que ce titre mâtiné de Dishonored teasé par son fondateur soit le même, ou un tout autre projet encore reste cependant à déterminer. Puisque la Gamescom ouvrira ses portes à Cologne en Allemagne à partir du 20 août à venir, gageons que nous en aurons le cœur net durant ce salon qui s'annonce décidément chargé en grosses annonces.

Source : Raphael Colantonio sur X.com