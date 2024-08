Ce nouveau jeu des créateurs originaux de Dishonored avait pour rappel été teasé hier par Raphael Colantonio, directeur de la licence et fondateur de WolfEye Studios. Il n'aura donc pas fallu attendre longtemps pour une annonce officielle, qui devrait mettre l'eau à la bouche des fans de cette licence infiltration/immersive sim à la première personne qui revêt aujourd'hui un caractère mythique.

Dishonored tient enfin un digne successeur spirituel

Cela fait sept ans que Dishonored 2 est sorti. Malgré une superbe réception critique, Arkane Studios n'est hélas pas rentré dans ses frais avec ce titre. La licence a ainsi été malheureusement abandonnée. Plus récemment encore, Arkane Austin (Prey, Redfall) a été tristement fermé par Microsoft. En parallèle, Raphael Colantonio, vétéran de ce prestigieux studio et directeur de la licence, a fondé WolfEye Studios. Celui-ci s'est en premier lieu illustré avec le très bon et original Weird West, un immersive-sim en vue isométrique mêlant Far West de dark fantasy.

Voici maintenant venir le nouveau jeu de ce talentueux studio, qui nous avait été vendu hier comme pouvant « rendre heureux les fans de Dishonored et Prey ». S'il ne dispose pas encore de nom, nous avons tout du moins droit à quelques images ainsi qu'un court teaser. Celui-ci présente ainsi des clins d'œil assez appuyés à Dishonored, avec une direction artistique typée rétro science-fiction délicieusement sombre. Nous savons également qu'il s'agira d'un jeu solo en vue à la première personne. Voilà qui sonne donc potentiellement comme un Dishonored 3 qui ne dit pas son nom.

Un titre prometteur qui se laissera approcher par quelques heureux élus

Histoire de créer encore plus l'engouement à son sujet, WolfEye Studios précise qu'il sera bientôt possible de le tester via une alpha privée. Pour avoir une chance d'essayer ce titre sur le papier prometteur, il convient de s'inscrire sur le site officiel du studio, cité en source ci-dessous. Naturellement, il est encore bien trop tôt pour disposer d'une date de sortie. Gageons toutefois que ce successeur spirituel de Dishonored sera déployé sur PC, PS5 et Xbox Series dans un futur rétro science-fiction plus ou moins proche.

Source : WolfEye Studios