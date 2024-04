Vers un Dino Crisis Remake sur PS5, Xbox Series X|S et PC ? Tout est possible et encore plus après cette énorme mobilisation des fans. Et selon un insider, Capcom a déjà étudié la question.

Capcom ne manque pas de licences dormantes et a déjà émis le souhait d'en ressusciter, sans citer des exemples concrets. Mais si vous nous demandez, nous, on verrait bien un retour de Dino Crisis. Après les cartons des remakes de Resident Evil, l'amour inconditionnel voué par certain(e)s aux dinosaures, il y a un créneau à prendre très clairement. D'autant plus que certains studios sont en train de concevoir des jeux de survie, avec des dinos, à l'image de Deathground ou de Jurassic Park Survival. Et surtout, il existe un vrai engouement autour d'un comeback de la franchise de Capcom.

Un nouveau jeu Dino Crisis ou un remake ? Aucune importance !

En février dernier, Capcom a publié un sondage visant à prendre la température sur la popularité de certaines de ses sagas. Parmi les 10 questions suggérées, l'éditeur a demandé « Pour lesquelles de ces séries aimeriez-vous voir une suite ou un nouveau jeu ? ». Dans les choix possibles, il y avait évidemment des licences absolument massives telles que Resident Evil, Devil May Cry, Street Fighter... et Dino Crisis entre autres. Une opportunité en or pour les fans de se faire entendre et de réclamer le retour officiel de Regina. Les résultats sont enfin tombés, et comme on peut le voir sur l'image ci-dessous, Dino Crisis est l'un des éléments qui est le plus ressorti avec remake, Mega Man, Resident Evil, Ace Attorney...

Et ça ne concerne que plus de 200 000 votes, auxquels il faut ajouter la minorité silencieuse mais aussi les joueuses et les joueurs qui évoquent Dino Crisis depuis des années et qui n'ont pas nécessairement rempli le sondage. Avec un tel plébiscite, Capcom ne peut pas faire la sourde oreille. D'ailleurs, si l'on en croit le journaliste Jeff Grubb, le comeback de la saga aurait été dans les cartons à un moment donné...

Une rumeur court toujours

Pourquoi y faire référence au passé ? L'homme n'est pas sûr à 100% que ce soit toujours d'actualité. Il se peut que ce soit un projet encore secret, mais il se peut que celui-ci ait aussi évolué pour devenir Exoprimal. Le jeu multijoueur de Capcom avec des gros dinos et une héroïne qui est une copie quasi-conforme de Regina.

De ce que j'ai entendu dire, le retour de Dino Crisis est quelque chose qu'ils envisagent, ou sur lequel ils travaillent. J'ai entendu cette rumeur avant l'annonce d'Exoprimal, et je me suis demandé si c'était ce qu'on m'avait dit. Je n'étais pas sûr, mais il y a toujours une chance pour qu'ils soient en train de développer un jeu Dino Crisis. Et comme ça ferait deux ans, on pourrait peut-être le voir bientôt. Je ne serais pas surpris si c'était le cas. Via Game Mess Mornings.

Dino Crisis Remake ou un nouveau jeu PS5, Xbox Series X|S et PC, ça vous branche également ?