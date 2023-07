Diablo 4 est sur toutes les lèvres et cartonne plein tube à travers le monde. Le mastodonte de Blizzard accueillera sa saison 1 dès le 20 juillet prochain et devrait très certainement voir son nombre de joueurs actifs augmenter encore dans les semaines et mois à venir. Diablo est une franchise qui dure depuis un bon moment déjà, considérée comme jeu de niche au départ, la licence s'est rapidement installée dans le paysage comme un véritable incontournable, et ce, même si elle ne met pas tout le monde d'accord.

Une nouveauté totalement inédite pour la licence, une première en 10 ans

Après des années d'existence, la série en est donc rendue à son quatrième épisode, et quand bien même il est assurément l'une des plus grosses attentes de l'année 2023, Diablo 4 ne réinvente pas la roue et n'apporte que quelques modifications à une recette toujours aussi efficace. On aime ou non, c'est selon. Non, contre toute attente, il faut aller chercher des nouveautés du côté de Diablo Immortal, le vilain petit canard sorti un an avant D4 et qui a déclenché un tsunami de polémiques à sa sortie.

Qualifié de "pay-to-win", le jeu n'a très clairement pas fait l'unanimité à sa sortie et encore maintenant, il reste vivement critiqué. Ça ne l'empêche toutefois pas de cartonner et surtout d'évoluer. D'ailleurs, aujourd'hui, le jeu accueille une énorme nouveauté qui marque l'histoire de la licence : une toute nouvelle classe inédite. Quelque chose qui n'était pas arrivé depuis près de 10 ans dans la franchise Diablo, puisqu'il faut remonter à la sortie de Diablo 3 pour avoir du nouveau à ce niveau là.

Une classe inédite dans Diablo Immortal

Suite au dernier gros patch de ce mois de juillet 2023 , c'est donc la classe des Chevaliers du Sang qui vient s'ajouter au roster originel. Une catégorie de héros encore jamais vue qui propose un gameplay unique. Il est dit que les Chevaliers du Sang sont maudits et sont condamnés à combattre les créatures de Sanctuaire. Une classe très proche des vampires d'après ses créateurs.

Comme le nom de la classe l'indique, les Chevaliers du Sang ne jurent que par l'hémoglobine. Ils peuvent notamment utiliser leur propre sang pour renforcer leurs attaques, se soigner ou le transformer en projectile pour faire des dégâts. Et quand la magie ne fonctionne pas, ces Chevaliers foncent dans la mêlée armés d'armes d'hast. Une classe polyvalente et brutale donc.

Cet ajout inédit à Diablo Immortal laisse maintenant rêver les joueurs de Diablo 4. On sait déjà que de gros DLC sont prévus pour le jeu et que chaque saison apportera son lot de nouveautés. De nouvelles classes devraient assurément rejoindre celles déjà disponibles dans le jeu de base également. Un petit Chevalier de Sang pour combattre Lilith et ses sbires peut-être ?