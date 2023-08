La licence Diablo évolue encore et une importante mise à jour d'un des épisodes les plus populaires de la franchise donne de bons espoirs pour la suite et surtout, pour Diablo 4. Les attentes des joueurs seront-elles entendues ?

La licence Diablo a plus que jamais le vent dans le dos. Diablo 4 est un carton monumental, le jeu le plus populaire de Blizzard à ce jour, et ce, malgré les récentes critiques suite au très contesté patch de la saison 1. Une catastrophe à moitié encaissée par Blizzard qui fait de pieds et des mains pour endiguer l'hémorragie de joueurs. Et visiblement, ça fonctionne plutôt bien puisque la dernière mise à jour a littéralement sauvé les meubles, même si tout n’est pas encore rose et que de gros bugs subsistent encore. Quoi qu’il en soit, Diablo 4 va bien et les joueurs l’adorent. Et ce, même si des fonctionnalités manquent à beaucoup d'entre eux, notamment un mode solo.

Le multi c'est bien, mais il n'y a pas que ça !

Oui, Diablo 4 est un jeu multijoueur qui épouse cette facette de son gameplay plus que n’importe quel autre épisode d’ailleurs. On peut même dire sans sourciller que le jeu frôle parfois le MMORPG, avec ses grands espaces où il est possible de croiser de nombreux joueurs ça et là. Le multijoueur a toujours fait partie de l’expérience Diablo, mais tout le monde n’est pas chaud à l’idée de crapahuter dans un univers partagé avec d'autres. Oui, certains guerriers, sorciers et druides préfèrent l’aventure en solitaire. Seulement voilà, pour le moment, ce n’est pas à l’ordre du jour, mais une mise à jour de Diablo 3, le précédent épisode, pourrait peut-être donner de l’espoir.

C'est pourtant le genre de situation où l'on est content d'avoir des copains

Un patch du troisième épisode vend du rêve aux joueurs de Diablo 4

Puisque oui, après près de 10 ans d'existence, Diablo 3 continue de se mettre à jour et Blizzard a fini par écouter sa communauté. Mieux vaut tard que jamais.

Pour sa nouvelle saison, la vingt-neuvième tout de même, Diablo 3 s’est mis à jour avec une tonne de correctifs, comme d’habitude. Mais parmi la foule de corrections de bugs et autres ajustements, le mode Solo Self Found. Il s’agit ni plus ni moins qu’un mode permettant de jouer à la campagne et aux aventures tout(e) seul(e), comme un(e) grand(e).

Toutes les fonctionnalités multijoueur sont ainsi désactivées, et vous jouez en loup solitaire. Blizzard a même mis en place un nouveau classement dédié, et un suivi spécial sera de la partie à l’avenir. En tout cas, beaucoup de joueurs sont très content de cette nouvelle, certain comptent même se replonger dans l'aventure et se mettent a rêver d'un mode similaire pour Diablo 4.

Le menu Solo Self Found

De l'espoir pour un mode solo dans Diablo 4 ?

C’est donc une excellente chose pour les joueurs de Diablo 3, mais aussi (peut-être) pour les joueurs de Diablo 4 qui croisent eux aussi les doigts pour pouvoir jouer en solitaire. Certains espèrent même avoir un jour la possibilité de jouer totalement hors ligne, mais là c’est encore un autre débat. Un vrai mode solo manque encore dans le jeu de Blizzard, et pour le moment, rien n’est prévu même si, bien entendu, les développeurs surveillent de près les attentes des joueurs.

Et si la mise à jour de Diablo 3 rencontre le succès escompter, les développeurs pourraient bien noter ça dans un coin de leur tête. Mais le travail serait ici bien plus important que sur un titre comme le troisième épisode dans la mesure où Diablo 4 multiplie les fonctionnalités multijoueur, notamment les world boss ou encore le PvP sauvage. Pour l’heure, la priorité est donnée à l’amélioration de l’expérience globale et à la stabilisation du jeu. Il y a encore fort à faire de ce côté-là, en espérant que la saison 2 s’en sortira mieux que la première. Mais Blizzard a réaffirmé encore récemment sa volonté de ne plus refaire les mêmes erreurs. Pour rappel, Diablo 4 est disponible sur PS5, Xbox Series, PC, PS4 et Xbox One.