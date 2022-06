Déjà vivement critiqué avant sa sortie, Diablo Immortal enchaîne les pépins. Le jeu d'Activision Blizzard s'est fait bannir de plusieurs pays et il est même injouable sur certains mobiles Samsung. La nouvelle découverte d'un youtubeur ne risque pas d'améliorer sa jeune réputation.

Diablo Immortal, un système économique infernal ?

La chaîne Youtube Bellular News a fait un petit calcul qui ne va pas plaire à tout le monde. Dans Diablo Immortal, Blizzard offre aux joueurs la possibilité d'acquérir des gemmes aux niveaux de rareté plus élevés, les légendaires. Ces gemmes légendaires permettent d'améliorer votre personnage pour progresser durant l'endgame. Mais deux problèmes se posent.

Certaines de ces gemmes légendaires les mieux notées ne s'obtiennent, pour le moment en tout cas, qu'en payant avec de l'argent et non en jouant simplement. L'ennui, c'est que pour avoir un personnage au top du top dans cette configuration, cela pourrait coûter aux joueurs jusqu'à 110 000 dollars d'après Bellular News. Et ce n'est pas tout.

Des lootboxes chères, très chères

En effet, les gemmes légendaires les mieux notées sont distribuées aléatoirement... dans des lootboxes. Par conséquent, même si vous choisissez de mettre la main au porte-monnaie pour maximiser votre build, vous n'êtes absolument pas assurés de décrocher le jackpot. Contrairement à Activision Blizzard.

Aux Pays-Bas et en Belgique, Diablo Immortal a justement été privé de sortie pour la présence de lootboxes. Un responsable de Blizzard avait alors suggéré :

Malheureusement, les joueurs des Pays-Bas et de la Belgique ne pourront pas installer Diablo Immortal en raison des restrictions sur les jeux de hasard de ces pays. Les lootboxes du jeu sont contraires à la loi de votre pays, donc à moins que les restrictions sur les jeux d'argent ne changent, le jeu ne sortira pas aux Pays-Bas et en Belgique.

Bien que le ban ne soit pas lié au constat du youtubeur, on peut voir que cette mesure préventive à préserver les joueurs de cette dérive. Après le scandale Star Wars Battlefront 2, on aurait pu croire que les éditeurs seraient bien plus vigilants... Un peu partout dans le monde, les joueurs prennent le problème à bras le corps et œuvrent pour supprimer les lootboxes.