Comme le reporte notamment le site Android Authority, le jeu Diablo Immortal rencontre des soucis sur certains modèles de téléphones de chez Samsung. Plus précisement ceux qui sont équipés d'un processeur Exynos. Certains d'entre eux sont même tout simplement incapables de lancer le jeu. Un comble.

Une liste de smartphones qui n'arrivent pas à faire tourner Diablo Immortal

La liste a été donnée dans un fil Reddit par PezRadar, responsable de la communauté Blizzard.

Samsung Galaxy A12, A13, A21s, A51 5G, et Galaxy A Quantum

La série Samsung Galaxy S10

Samsung Galaxy Note 10

Samsung Galaxy F12 et F62

Samsung Galaxy M12, M13, et M62

Samsung Galaxy XCover 5

De plus, SamMobile rapporte que même le plus récent Samsung S22 Plus alimenté par Exynos a de nombreux soucis pour faire tourner Diablo Immortal, avec des problèmes graphiques et des problèmes qui rendent le jeu injouable de manière générale.

Un problème de grande ampleur

Selon PezRadar toujours, Blizzard pourrait suspendre les téléchargements de Diablo Immortal sur les appareils concernés jusqu'à ce qu'un correctif puisse être publié. On peut se douter que cela risque d'avoir un impact assez négatif sur le jeu surtout quand on sait que Samsung est l'un des acteurs majeurs du marché de smartphones.

D'après les récentes informations, Blizzard travaille sur un correctif. Pou l'heure, il n'y aucune autre solution possible pour faire tourner le jeu sur cette liste Samsung.

Diablo Immortal est disponible sur Android, iOS et PC.