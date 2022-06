Diablo Immortal souffre de quelques problèmes. Déjà, une partie de la communauté accuse le jeu d'être assez déséquilibré dans son système Free-To-Play, avec l'impossibilité selon plusieurs dires de faire apparaitre du loot légendaire sans payer.

Un jeu qui vous force la main pour payer ?

Certains n'y vont d'ailleurs pas par 4 chemins et ils expliquent tout simplement que le endgame (là où un jeu Diablo devient intéressant pour les fans) est tout simplement "bloqué" si l'on ne sort pas la carte bleue. Bref, le jeu est déséquilibré.

L'autres soucis concerne un certain nombre de smartphones Samsung qui rencontrent des soucis soit pour faire tourner le jeu correctement soit tout simplement pour le lancer. Voici la liste en détail :

Samsung Galaxy A12, A13, A21s, A51 5G, et Galaxy A Quantum

La série Samsung Galaxy S10

Samsung Galaxy Note 10

Samsung Galaxy F12 et F62

Samsung Galaxy M12, M13, et M62

Samsung Galaxy XCover 5

Une réussite malgré tout pour Diablo Immortal

Voila ce que le compte Diablo Immortal vient de publier récemment sur ses réseaux :

Chapeau bas aux héros de Sanctuaire. En une semaine, Diablo Immortal est le plus grand lancement de l'histoire de la licence. Merci de vous battre avec nous. ?

Evidemment le message a fait un peu jasé. Reste à voir si Blizzard va changer un peu les choses pour le système de microtransactions pour rendre le jeu plus agréable pour quelqu'un qui n'aurait pas envie de débourser trop d'argent. Wait and see.