Dans un mois sortira le tant attendu Diablo 4. 11 ans après le dernier opus principal, Blizzard se doit de ne pas décevoir les joueurs. Les premiers retours lors des betas sont très encourageants, et il y a donc de quoi être optimistes. Après tout, Diablo reste LA franchise de hack'n slash par excellence. Elle a inspiré de nombreux studios, et un jeu tout juste annoncé le prouve une nouvelle fois. Il pourrait cependant être ébranlé par l'arrivé d'un concurrent que personne n'avait vu venir.

Un changement de direction drastique pour cette franchise

Connaissez-vous la franchise Pathfinder ? Son parcours est intéressant, puisqu'il s'agissait originellement d'un jeu de rôle sur table. Edité pour la première fois en 2009, il a par la suite été adapté en jeux vidéo. Combats tactiques, nombreuses classes et choix de dialogues, murs de textes à lire... Pathfinder : Kingmaker (2018) et Wrath of the Righteous (2021) sont deux RPG au style très old-school, qui sont parvenus à trouver leur public. C'est donc avec étonnement que l'on a appris que le prochain opus opérera un changement drastique. Exit le RPG à l'ancienne et bienvenue au hack'n slash avec Pathfinder: Abomination Vaults !

Edité par Paizo, éditeur du jeu de rôle sur table original, ce nouveau jeu est développé par le petit studio BKOM est n'est ni plus ni moins qu'un Diablo-like. Du placement de la caméra au gameplay, en passant par le style graphique, l'inspiration des hack'n slash de Blizzard est ici évidente. Le titre tire son nom de la campagne éponyme du jeu de rôle sur table, consistant en une séries d'aventures se déroulant dans le même "mégadonjon". Une sorte d'énorme donjon souterrain avec ennemis, pièges, etc. Quatre classes seront jouables. Elles devraient être les équivalents des sempiternels mages, guerriers, et autres voleurs. Ensemble, elles feront face à la sorcière Belcorra Haruvex, qui réunit une armée de monstres dans les profondeurs...

On ignore encore si le développement de ce Diablo-like est très avancé ou non, mais ce ne devrait pas être le cas. Les développeurs s'apprêtent en effet seulement à lancer une campagne de financement sur Kickstarter. A noter que début avril, Paizo et BKOM avaient teasé deux jeux Pathfinder à venir. L'éditeur pourrait donc dévoiler un second projet prochainement.

Diablo 4 : le hack'n slash ultime ?

Si Pathfinder : Abomination Vaults n'est pas prêt de voir le jour, la sortie de Diablo 4 est quant à elle imminente. Et les nombreuses possibilités offertes par la beta ont de quoi faire saliver. Le studio suivra le jeu pendant des années et proposera des mises à jours régulières. Il ajoutera même de nouveaux pans scénaristiques, promettant un contenu post-endgame très riche. D'ailleurs, les joueurs qui se lancent dans celui-ci pourront compter sur une fonctionnalité très attendue.

Pour tout savoir au sujet du jeu, un ultime event Diablo 4 se tiendra le mercredi 10 mai. De quoi définitivement vous convaincre - ou pas - de craquer le 6 juin prochain !