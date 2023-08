La saison 1 de Diablo 4 aura été pour le moins mouvementée. Entre les problèmes d'équilibrage, les bugs et le patch qui a tant fait parler, Blizzard a du faire face à une véritable levée de boucliers. L'éditeur a depuis corrigé le tir autant que possible à grands renforts de mise à jour. Justement, la dernière en date s'attaque à certains problèmes relevés par les joueurs ayant délaissé le jeu. Pour tenter de les faire revenir avant la fin de la saison 1, Blizzard annonce un événement à ne pas manquer.

Un coup de pouce bienvenu pour les joueurs de Diablo 4

La saison 2 de Diablo 4 se tiendra le 17 octobre 2023 et aura pour thématique le sang et les vampires. Pour faire patienter encore les joueurs et surtout pour que les plus en retard puissent finir la première saison de la malfaisance, Blizzard décide de donner un petit coup de pouce le temps d’un long week-end. Ainsi, du 1er au 5 septembre à 19h00, heure française, tous vos personnages seront sous la bénédiction de la Mère Lillith. Elle permettra de gagner plus d’expérience, mais aussi plus d’or lors de 5 jours.

Une réponse directe aux critiques sur le système de leveling de Diablo 4 qui pose encore bien des soucis à certains fans considérant la montée jusqu’au niveau 100 bien trop longue et fastidieuse. Blizzard a déjà retravaillé le gain d’xp lors de précédentes mises à jour, mais pour convaincre un peu plus les joueurs réticents, le studio met en place cette bénédiction. Elle donnera automatiquement un bonus à tous les personnages, qu'ils soient dans le monde saisonnier ou éternel.

Cette dernière sera visible juste au-dessus des potions et offrira un bonus de 25% sur le gain d’xp, mais aussi un gain d’or. De quoi permettre aux joueurs d’avancer un peu plus rapidement durant ce week-end alors que le périple jusqu’au niveau 100 est une longue tâche pour tous. Le bonus d’or ne sera pas de trop aussi puisque dans ce dernier opus, l’économie est assez compliquée et enchanter son équipement ainsi que la gestion des gemmes sont rapidement très coûteux.

La saison 2 bientôt déployée

Quant à la seconde saison de Diablo 4, elle introduira un nouveau personnage : la chasseuse de démon Erys qui sera interprétée par l’actrice britannique Gemma Chan. Avec ce nouveau protagoniste, de nombreux ajouts viendront aussi une suite de quêtes, 5 nouveaux boss de fin ainsi qu’une mise à jour de qualité de vie. Cette mise à jour devrait inclure de nombreuses demandes faites par les utilisateurs comme les gemmes qui ne prendront plus de place dans l’inventaire ou encore des filtres et des barres de recherche dans les inventaires. Les effets de statuts obtenus dans les donjons ainsi que le système de résistances élémentaire devraient aussi être revus pour cette seconde saison