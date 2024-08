Peu après le lancement de la saison 5, et avant la sortie du DLC Vessel of Hatred, Diablo 4 est à nouveau gratuit. Mais tout le monde ne pourra pas en profiter.

C'est bientôt le week-end et la coutume veut que les différentes plateformes fassent des cadeaux à leurs utilisateurs. Le survival horror The Callisto Protocol est encore gratuit sur PC via l'Epic Games Store. Du côté de chez Valve, on veut aussi faire plaisir et pour le coup, la boutique double la mise. Pendant quelques heures, voire quelques jours en fonction du titre, deux supers jeux gratuits Steam sont disponibles. Mais ce n'est que l'arbre qui cache la forêt puisque le mastodonte Diablo 4 est aussi accessible gratuitement en ce moment.

Diablo 4 est gratuit, ne perdez pas de temps !

Diablo 4 a lancé sa saison 5 le 6 août 2024 sur consoles et PC, et malgré toute la bonne volonté affichée par Blizzard, il y a encore des couacs. Les joueurs et joueurs se sont par exemple plaints de bugs qui n'ont toujours pas été corrigés depuis des mois. Le studio travaille normalement sur un correctif, mais en attendant, l'expérience est entachée. Et c'est d'autant plus problématique que les changements apportés lors de la saison 4, au niveau du Butin Redynamisé, ne fonctionnent pas. Le loot est dysfonctionnel et toutes les modifications de la saison 5 de Diablo 4 le sont de ce fait également. Espérons que les choses s'arrangent rapidement pour la communauté qui se montre patiente en dépit des problèmes.

Si vous souhaitez découvrir le jeu en tant que néophyte, Diablo 4 est gratuit et sans condition, mais pas pour tout le monde. Pour le télécharger, il n'y a pas besoin d'un abonnement type Xbox Game Pass ou PS Plus, mais vous devez jouer sur PC. C'est Steam qui offre le hack'n'slash de Blizzard Entertainment pour une durée limitée.

Dès maintenant, vous pouvez vous récupérer gratuitement Diablo 4 et y jouer sans limite jusqu'au 27 août prochain. C'est à cette date que le week-end gratuit prendra fin. Comme toujours, cet essai est basé sur la version complète. Si vous êtes convaincus du potentiel au-delà de cette session, le jeu est en promo à 29,99€ (-40%) jusqu'au 2 septembre. Un moyen de se procurer le soft à moindre coût et pourquoi pas d'acquérir par la suite le gros DLC Vessel of Hatred qui sort le 8 octobre 2024 sur PS5, Xbox Series X|S, PC. Cette extension de Diablo 4 sera aussi comprise dans le Xbox Game Pass.

Source : fiche Steam de Diablo IV.