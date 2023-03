En attendant de pouvoir poser vos mains sur Diablo 4, sachez qu'il est possible de découvrir une création somptueuse dans une église française.

Tout est bon pour patienter dans l'attente de Diablo 4. Pourquoi donc ne pas en profiter pour aller visiter la Chapelle des Jésuites de Cambrai en France dans laquelle Blizzard a fait peindre une œuvre tout à fait somptueuse. Celle-ci est visible dans sa (presque) intégralité via la bande annonce ci-dessous. Un véritable travail d'orfèvre.

Diablo 4 en peinture.... dans une église française !

La fresque a été réalisée sur-mesure par l'artiste Adam Miller et son équipe en collaboration avec Blizzard/Diablo 4 pour les besoins de la bande-annonce. Notons tout de même que pour ne pas abimer l'édifice historique datant de 1679, la fresque est peinte sur toiles. Elle ne vient donc pas modifier directement le bâtiment. Voici l'œuvre en question :

Sachez que si la création artistique pure vous intéresse, en plus de la visite vous pouvez jeter un œil à sa mise en place via l'autre vidéo ci-dessous. Et pour retrouver l'ensemble des œuvres de l'artiste Adam Miller vous pouvez visiter sa page web.

Une belle promotion de la bêta

Tout ceci rentre dans le cadre de la promotion de la bêta de Diablo 4 qui débutera le 17 mars avec une période d'accès anticipé disponible pour ceux qui ont précommandé le prochain RPG sur console ou PC. Mais pas de panique, car par la suite, une bêta ouverte entièrement publique sera mise en ligne le 24 mars et se poursuivra jusqu'au 26 mars. Le contenu devrait vous permettre de jouer le prologue et l'intégralité de l'acte 1.

Pour participer à celle-ci, vous avez donc deux possibilités, soit précommander le jeu pour un accès le 17 mars soit attendre le 24 mars en n'oubliant pas de vous inscrire en amont sur le site officiel de Diablo 4.