Il faut bien rentabiliser le budget marketing de Diablo 4 et pour cela quoi de mieux qu'un magnifique trailer en live action avec des acteurs en chair et en os. Il faut bien admettre que c'est plutôt impressionnant et que ça donne furieusement envie de jouer au jeu.

Un trailer live action pour Diablo 4 qui dépote

Vous pouvez admirer le tout dans la vidéo ci-dessous. On a presque envie d'avoir un film live entier sur la franchise maintenant qu'on sait à quel point l'univers de Diablo 4 peut rendre bien (et grandiose) avec de véritables acteurs. Tout est respecté : la direction artistique, le design des personnages, le coté sombre et les jeux de lumière.... Il faut dire que Blizzard n'a pas engagé une amatrice puisque la réalisatrice n'est autre que Chloé Zhao, une scénariste, productrice et réalisatrice chinoise primée qui s'est fait connaître après son premier long métrage, Songs My Brothers Taught Me. Elle est aussi derrière le film Eternals, le 26e film de l'univers cinématographique Marvel sorti en 2021 qui est plutôt une réussite malgré certaines critiques acerbes à son sujet.

Fait amusant, ce n'est pas la première fois que l'univers Diablo et Marvel se croisent. En septembre dernier, Diablo 2 Resurrected a eu le droit à une bande-annonce en live mettant en vedette Simu Liu , la star du film Shang-Chi. Comme quoi parfois les destins se croisent de manière inattendue...

Diablo 4 ca sort quand ?

À moins d'un rebondissement au dernier moment, Diablo 4 est pour le moment prévu le 6 juin 2023. C'est la dernière ligne droite à patienter pour les fans. Toutefois si vous achetez une autre édition que la standard, vendue 79,99€, vous aurez accès au jeu avec une avance de quatre jours. Soit le 2 juin. Pas mal non ? Il faudra toutefois payer un peu plus cher à savoir soit la Deluxe à 99,99€ ou l'Ultimate à 109,99€. Une différence de prix assez notable qui apporte aussi quelques avantages comme un ensemble d'armures et de montures, pour pouvoir frimer en multijoueur devant vos amis ou des inconnus.

Enfin, notez que le jeu sera disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC. Comme ça pas de jaloux. Pour le moment rien n'indique une version Nintendo Switch mais étant donné que Diablo 3 est disponible dessus... Reste à voir si le hardware de la console de Nintendo sera assez puissant pour gérer le hack'n slash.