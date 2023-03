Vous n'avez jamais été aussi proche de pouvoir jouer à Diablo 4. La bêta débutera le 17 mars avec une période d'accès anticipé disponible pour ceux qui ont précommandé le prochain RPG sur console ou PC. Ensuite, une bêta ouverte entièrement publique sera mise en ligne le 24 mars et se poursuivra jusqu'au 26 mars. Le jeu sortira ensuite le 6 juin 2023. Et même si il n'est pas encore disponible, l'action-RPG a déjà du soucis à se faire.

Un sérieux concurrent à Diablo 4

Ainsi, on peut apprendre que le co-créateur de Diablo en personne, Erich Schaefer, a rejoint Moon Beast Productions pour travailler sur un nouveau titre action-RPG. Selon un nouveau rapport de VentureBeat, Erich Schaefer rejoint donc le studio Moon Beast Productions en tant que directeur de la création sur un jeu encore non annoncé. Schaefer développera d'ailleurs aux côtés de plusieurs autres anciens développeurs de Blizzard dans l'idée de "révolutionner le genre". En plus d'être un papa de Diablo, Schaefer a également contribué à donner vie aux franchises Torchlight et Rebel Galaxy , ainsi qu'un certain... Hellgate: London qui a eu une fin bien malheureuse.

Une pluie de déclarations

Phil Shenk, cofondateur de Moon Beast Productions déclare à VentureBeat :

Nous avons des idées pour changer le genre avec une approche différente de la progression et essayer de résoudre certains des problèmes qui incombent aux jeux PvE, en particulier les jeux, comme la franchise Diablo a été traitée

Erich Schaefer explique de son coté :

Je suis extrêmement enthousiaste à l'idée de faire à nouveau équipe avec Peter et Phil. À ce stade de ma carrière, je suis assez sélectif. Je veux travailler sur des projets amusants et essayer vraiment de faire quelque chose de différent. C'est impressionnant ce que l'équipe de Moon Beast a construit en si peu de temps. Cela a stimulé mon imagination avec des possibilités, et c'est une grande partie de la raison pour laquelle je voulais monter à bord.

Au sujet du genre action-RPG il précise :

Ils sont tous essentiellement le même jeu. Ils ont une structure 4X. Ils ont cinq classes et chacune a un onglet d'arbres de compétences. C'est un excellent espace de travail. Évidemment, j'ai toujours adoré. Mais c'est vraiment difficile parce que les demandes de contenu de nos jours sont si importantes. Vous avez des entreprises comme Blizzard qui travaillent sur des titres avec des budgets de 100 millions de dollars. Ces grands ARPG doivent avoir une campagne complète. Et puis vous devez avoir un contenu continu maintenant pour toujours. Et l'ARPG était toujours très lourd en contenu.

Bref, vous avez compris nous allons avoir un sérieux concurrent à Diablo 4 en lice.