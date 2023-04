La sortie de Diablo 4 est pour bientôt. Très concrètement dans un peu plus d'un mois vous pourrez enfin poser les mains dessus de manière définitive. Mais avant cela il est toujours bon de savoir si votre configuration PC tient la route en terme de puissance. Le prochain jeu de Blizzard est t-il très gourmand ? C'est ce que nous allons vérifier ensemble.

Une configuration minimale et recommandée pour Diablo 4

On va commencer par le minimum syndical en terme de puissance pour faire tourner Diablo 4 à savoir :

Système d'exploitation : Windows 10 64 bits

Très honnêtement c'est plutôt abordable et la majorité des configurations devraient pouvoir le faire tourner. Pour ce qui est de la configuration recommandée c'est évidemment un peu plus élevé avec :

Système d'exploitation : Windows 10 64 bits

Configuration haute (Ultra)

Si vous avez envie de vous aventurer dans le haut du panier en terme de puissance et savourer Diablo 4 dans les meilleurs conditions il va falloir une machine plus solide.

Système d'exploitation : Windows 10 64 bits

Une RTX 2060 c'est déja plus onéreux mais ça reste dans la moyenne de la puissance des utilisateurs PC. Comme quoi Diablo 4 n'est pas si gourmand. Contrairement à un Hogwarts Legacy ou Star Wars Jedi Survivor.

Diablo 4 en 4K

Ici il s'agit de la configuration ultime pour profiter de Diablo 4 en 4K/ultra. On rentre dans un sujet sérieux avec tout de même une RTX 3080 et 32 Go de RAM. Ca pique

Système d'exploitation : Windows 10 64 bits

Pour mémoire Diablo 4 est prévu le 6 juin 2023 sur PC, PS5, PS4, Xbox Series et Xbox One. Surement plus tard aussi sur Nintendo Switch.