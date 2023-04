Si comme beaucoup vous attendez impatiemment de pouvoir jouer à Diablo 4, vous avez surement encore de nombreuses questions. Et l'une d'elle concerne d'ailleurs très certainement la durée du vie du jeu. Le titre de Blizzard est t-il vraiment sans limite, notamment en ce qui concerne son niveau de difficulté ? Voici ce que l'on peut apprendre via une session de questions/réponses avec l'éditeur.

Un jeu sans fin pour Diablo 4 ?

Dans une interview de groupe à laquelle GamesRadar a assisté, le directeur de jeu associé Joe Piepiora a confirmé que les donjons en mode Nightmare continueront de devenir plus difficiles même après le niveau 100, mais attention, il y a toutefois une limite à la difficulté du jeu. Plus précisément, Piepiora a déclaré que Diablo 4 n'était pas conçu pour s'adapter à l'infini à votre personnage et que vous finirez par faire face à une "rencontre avec un boss hors norme" qui testera les limites même des meilleurs joueurs après le niveau 100. Il y a certes des créatures qui vont continuer d'apporter de la difficulté même au delà du niveau 100, mais il y aura tout de même un moment où il n'y aura plus rien de neuf en terme de difficulté de gameplay.

Un boss ultime

Pour corser l'expérience et donner un ordre d'idée aux joueurs de où se trouve ce point de limite, il y a cette fameuse rencontre au niveau 100 avec ce que le développeur nomme "un boss de pointe" qui a été équilibré pour être "extraordinairement difficile" à vaincre.

Les joueurs qui atteignent le niveau 100 vont avoir des moments extrêmement difficiles lors de cette rencontre avec un boss. Et on s'attend à ce que vous maitrisiez parfaitement votre classe, que vous compreniez votre build, que vous ayez maximisé tout ce que vous pouvez à ce sujet. Ca sera la seule façon de pouvoir l'abattre.

Ce boss somme toute particulier, qui reste sans nom pour le moment, n'est donc pas conçu pour fournir un loot puissant mais plutôt pour tester vos habilités et votre build. Il s'agit surtout de donner le sentiment aux joueurs d'avoir accompli une grande chose. C'est donc un accomplissement et une étape très importante du jeu Diablo 4, rien de plus. De toute façon pour le contenu en lui même, il n'y a pas matière à s'inquiéter et des mises à jour devraient débarquer pendant de nombreuses années. C'est d'ailleurs tout ce qui fait le charme de la saga Diablo et on espère que ça sera à la hauteur pour Diablo 4.

De votre coté, qu'attendez-vous de particulier concernant la difficulté de Diablo 4 par rapport à l'épisode précédent ?