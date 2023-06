Si Diablo 4 sortira officiellement dès le 6 juin pour le commun des mortels, les joueurs ayant mis la main au portefeuille pour s’offrir les éditions spéciales du jeu peuvent d’ores et déjà y jouer depuis 1 heure du matin environ. Enfin, « peuvent y jouer » c’est peut-être fort puisqu'il y a déjà de gros problèmes. Un bug très gênant qui empêche littéralement d’utiliser le jeu dans certains cas. Par contre, les serveurs du jeu vont bien !

Erreur 315306, la terreur de Diablo 4

« Erreur 315306 », problème de licence… Les joueurs, notamment sur PlayStation, doivent faire face à un gros souci qui bloque totalement le lancement de Diablo 4. Un problème dont Blizzard a conscience puisque l’éditeur et développeur du jeu a pris la parole sur Twitter pour essayer de rassurer sa communauté. Il déclare avoir connaissance du souci, s’en excuse bien évidemment, et martèle que les équipes travaillent d’arrache-pied pour réparer cette fameuse erreur 315306 et les problème de licence. Le hic, c'est que les joueurs ayant mis la mains au porte-monnaie eux, commence doucement à se mettre en rogne.

Pour le moment le problème semble être cantonné aux système PlayStation, ce qui comprend PS5 et PS4, même si la majorité des soucis remontés sont bien sur PS5. Les joueurs Xbox et PC quant à eux n'ont visiblement pas autant de soucis, même si certains relèvent tout de même des bugs ici et là.

Ne faites pas les surpris, vous étiez prévenus, roh !

Un grain de sable dans les rouages qui tombe juste après la prise de parole du grand patron Rob Fergusson. L’homme avait déclaré que les développeurs étaient prêts pour le lancement, qu’ils avaient appris des différentes bêtas et qu’ils avaient fait en sorte que tout roule comme sur des roulettes. Ils avaient toutefois prévenu qu’il ne fallait jamais dire jamais et que des soucis pouvaient tout de même arriver lors des premiers jours.

Si tout le monde s’attend à ce que Diablo 4 tremble le 6 juin, personne ne pensait que ça allait se crasher dès le lancement de l’accès anticipé. Accès plus si anticipé que ça désormais, sauf si Blizzard arrive à rattraper le coup dans les prochaines heures.