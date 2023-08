Diablo 4 est une nouvelle fois la cible de joueur peu scrupuleux, mais blizzard ne se laisse pas faire et prend une décision radicale. C'est la fin de la récré, et tant pis si tous les joueurs en payent le prix.

Diablo 4 est pas mal remué ces derniers temps. Après avoir fait exploser tous les compteurs à sa sortie, le roi du hack’n slash s’est pris les pieds dans le tapis au lancement de sa saison 1. Un patch saisonnier colossal qui avait littéralement détruit plusieurs classes, et même l’équilibre global du jeu d’ailleurs, et ce n’est pas passé. Dernièrement, si Diablo 4 fait encore parler de lui, c’est surtout à cause de ses bugs. Entre une quête totalement cassée depuis le lancement du jeu et maintenant une faille exploitée par de nombreux joueurs, ça n’arrête pas. Mais Blizzard est sur le coup. Si un correctif suffira à fixer le premier bug, pour le second en revanche, les développeurs ont serré la vis et c’est la punition collective.

Blizzard ne rigole pas avec les tricheurs sur Diablo 4

Un exploit bug lors des échanges qui permet de dupliquer les objets. Voilà la grosse bête noire qui pose problème à Blizzard. La marche à suivre, on ne vous l'expliquera pas et de toute façon, la manœuvre ne peut plus être faite puisque le studio a tout bonnement supprimé la possibilité de faire des échanges. Une solution radicale, qui peut être vue comme une punition collective d’ailleurs, mais qui est surtout vitale pour endiguer l'hémorragie.

La solution miracle n’a pas encore été trouvée, à l’heure actuelle, les développeurs travaillent dessus et espèrent pouvoir déployer rapidement un correctif histoire de ne pas pénaliser tout le monde. Permettre aux joueurs d'échanger leurs objets est en effet une fonctionnalité plutôt importante pour les joueurs qui partagent l’aventure avec des camarades notamment. D’autant plus dans cet opus d’ailleurs puisqu'il mise énormément sur sa facette multijoueur.

Pour ce qui est des tricheurs, Blizzard a été clair. Toute personne qui a utilisé l’exploit, et qui utilisera l’or et/ou les objets gagnés en trichant de la sorte sera « traitée conformément au contrat de licence d'utilisateur ». En d’autres termes, c’est le bannissement assuré.

Ce ne sera pas la première fois que Blizzard bannit des joueurs puisqu’il y a peu, le studio avait déjà fait le ménage à cause, ici aussi, de tricheurs qui faisaient passer leur personnage du Royaume Éternel (jeu de base) au Royaume Saisonnier (mode saison).

Vous pouvez faire beaucoup de choses sur Diablo 4, mais tricher, il n’en est pas question et Blizzard ne rigole absolument pas avec ça.