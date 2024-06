Seulement teasé lors de la BlizzCon, le DLC Vessel of Hatred de Diablo 4 nous donnait rendez-vous cet été pour nous donner plus d'informations, avec notamment une date de sortie. C'est désormais chose faite lors du Xbox Games Showcase 2024, avec une cinématique qui pose clairement l'ambiance de manière extrêmement graphique.

La campagne de Diablo 4 nous laissait sur un énorme cliffhanger qui offrait de la place pour un DLC. Celui-ci a été officialisé lors de la BlizzCon avec un nom : Vessel of Hatred. Il était question d'explorer une jungle, alors que Neyrelle part dans une quête solitaire en compagnie de Mephisto, le Seigneur de la Haine. Maintenant qu'Activision Blizzard appartient à Xbox, c'est lors du Xbox Games Showcase 2024 dans le cadre du Summer Game Fest que nous en avons appris plus sur leur épopée.

Malheureusement, il n'est ici question que d'une cinématique. Mais Blizzard nous en met, comme à son habitude, plein les yeux avec une scène qui n'est clairement pas pour tout public. À regarder à vos risques et périls, en somme. Même si nous n'avons pas vu de gameplay du nouveau monde à explorer ou de la nouvelle classe, la bande-annonce annonce clairement la couleur et donne envie de retourner à Sanctuaire. Il ne faudra pas attendre trop longtemps pour cela, Diablo 4 Vessel of Hatred sortant le 8 octobre 2024 sur PC, PS5, Xbox Series et Xbox Game Pass.