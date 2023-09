Diablo 4 a encore de nombreuses surprises à nous dévoiler, en particulier avec l'arrivée imminente de sa saison 2. Une saison qui promet un contenu à la fois riche et impressionnant.

Diablo 4 est loin d'avoir dit son dernier mot. En fait, c'est même le contraire puisque la saison 2 fait de très belles promesses à sa communauté. À tel point que Blizzard n'hésite pas à y aller franchement au niveau de la communication.

Diablo 4 veut frapper très fort

La deuxième saison de Diablo 4 promet d’être riche en contenu, à tel point que l’équipe de développement chez Blizzard a annoncé qu'il leur faudrait quatre heures réparties sur deux diffusions en direct pour présenter toutes les nouveautés. Cette information a été communiquée par Rod Fergusson, le directeur général de la franchise Diablo chez Blizzard, et confirmée par le gestionnaire de communauté, Adam 'PezRadar' Fletcher, sur les réseaux sociaux. Les fans de la série attendent beaucoup de cette mise à jour, après un accueil tiède réservé à la première saison.

Récemment, l'équipe de développement est restée assez discrète sur les médias sociaux, limitant les interactions habituelles avec la communauté, telles que les discussions informelles et les diffusions en direct régulières qui avaient lieu précédemment. Cependant, cette pause dans la communication semble avoir été stratégique, permettant à l'équipe de se concentrer pleinement sur l'amélioration de la prochaine saison pour s'assurer qu'elle tienne toutes les promesses faites par Blizzard.

Une saison 2 qui promet

Les attentes sont d'autant plus élevées que certains joueurs ont délaissé Diablo 4 au profit d'autres titres tels que Baldur's Gate 3 et Starfield. Il est donc essentiel pour la deuxième saison de proposer non seulement du nouveau contenu, mais aussi des améliorations significatives pour que les joeuurs reviennent. Tout simplement.

Quelques informations sur cette nouvelle saison, baptisée "Season of Blood", ont déjà filtré : elle introduira cinq nouveaux boss pour le contenu de fin de jeu, ainsi que des ajustements concernant les mécaniques de dégâts et le système de résistance élémentaire. Les joueurs peuvent également s'attendre à des changements dans le système de stockage des gemmes et des onglets de stockage pour une meilleure gestion de l'inventaire.

L'enthousiasme pour Diablo 4 demeure, beaucoup estimant que le jeu a le potentiel de devenir le meilleur titre de Blizzard à ce jour, à condition que les promesses soient tenues sur le long terme. En bref, il faudra patienter encore un peu pour savoir ce que Blizzard nous réserve vraiment. Les dates des deux présentations restent à déterminer. Ce que nous savons pour le moment, c'est que la saison 2 de Diablo 4 est attendue pour le 17 octobre prochain sur consoles et PC. Il reste à voir si cela sera suffisant pour faire revenir de nombreux joueurs, d'autant plus que ces derniers mois de l'année 2023 sont marqués par de nombreuses sorties importantes.