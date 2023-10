Mardi dernier, Diablo 4 a officiellement démarré les hostilités de sa saison 2, baptisée la Saison du Sang. Néanmoins, son lancement fut compliqué en raison de gros problèmes techniques ayant obligé Blizzard à repousser de quelques heures l'arrivée de la nouvelle saison. Celle-ci est maintenant disponible et la chasse aux vampires peut commencer. Le jeu en a d'ailleurs profité pour se glisser sur une console inédite, avec en prime une petite surprise.

Diablo 4 enfin disponible sur Steam Deck

Cette information n'est sûrement pas passée inaperçue, mais le lancement de la saison 2 de Diablo 4 fut accompagné de la sortie du jeu sur Steam. La communauté s'est donc posée la question suivante : est-ce que le jeu arrivera également sur le Steam Deck, la console portable de la plateforme ? Adam Fletcher, le community manager du studio, avait déjà pris la parole le 12 octobre pour confirmer que le titre de Blizzard allait obtenir la mention « Steam Deck Verified » dans moins d'une semaine. Cela veut dire qu'il est aujourd'hui officiellement compatible avec la machine de Valve.

Vous pouvez donc d'ores et déjà le télécharger sur la console portable, qui est compatible avec la fonctionnalité crossplay. On rappelle que la fonctionnalité a été réactivée il y a quelques seulement. Suite aux soucis techniques lors du lancement de la saison 2, Blizzard avait été contraint de supprimer temporairement la fonctionnalité par mesure de sécurité. Le problème est donc entièrement réglé depuis hier soir et les joueurs peuvent maintenant jouer à Diablo 4 depuis leur canapé ou leur lit... bref partout où ils le veulent, et ça, c'est le pied.

Une autre précision importante s'impose et elle concerne surtout celles et ceux qui sont intéressés par la version Steam. Effectivement, les détenteurs de Diablo 4 sur Battle.net n'auront pas un accès gratuit au jeu sur la plateforme de Valve. Il faudra obligatoirement repasser à la caisse. La raison est simple et c'est Fletcher qui l'a donné : « deux magasins différents gérés par deux entreprises différentes », tout simplement. Si cela semble logique, ce n'est malheureusement pas au goût de tout le monde et les commentaires négatifs n'ont pas tardé à se faire entendre.