On peut parfois apprendre des nouvelles surprenantes dans l'univers du jeu vidéo. Cette fois, cela concerne Diablo 4 et c'est tellement fou qu'on se demande presque s'il ne s'agit pas d'une erreur.

Parfois, on se demande si certains studios analysent vraiment la situation avant de proposer des nouveautés dans leurs jeux. Dans le cas de Diablo 4, les joueurs ont pu faire une découverte assez surprenante au sujet d'une nouvelle monture et notamment des micro-transactions. C'est en fait le prix qui fait débat. À tel point que les avis vont de la colère aux rires. On vous dit tout.

Diablo 4 et la monture exorbitante

Blizzard Entertainment a introduit une nouvelle monture appelée Vitreous Scourge dans Diablo 4, dont le prix dépasse celui du jeu lui-même. Cette monture ne peut être acquise qu'en achetant un pack de monnaie en jeu, dont le coût est supérieur à celui de Diablo 4. De la folie ?

La monture en question est Vitreous Scourge, un cheval incrusté de cristaux décrit dans la fiction de Diablo 4 comme ayant développé sa peau scintillante à la suite d'une terrible maladie se répandant à travers Sanctuary. Jusque-là tout va bien. Le skin donne envie et on peut donc s'attendre à débourser quelques euros si on veut vraiment se le procurer.

Mais pour acquérir ce cheval brillant, les joueurs doivent acheter le pack Vitreous Scourge via la boutique en ligne de Blizzard ou chez Tejal dans le jeu. Ce pack comprend la monture, son armure Crystal and Bone Cage, deux trophées de monture, ainsi que 7 000 de monnaie en jeu Platinum. Le pack est vendu 64,99 euros. Il est important de souligner que ce prix est supérieur à celui du jeu de base, actuellement en promotion à 41,99 euros sur Steam et même à son édition Ultimate à 59,99 euros.

Bien sûr, il est toujours possible de se déplacer sur une variété de montures gratuites disponibles dans Diablo 4, obtenues avec la monnaie en jeu ou comme récompenses pour avoir complété des quêtes. Cependant, il est assez fou de constater que cette nouvelle monture soit aussi onéreuse. Seriez-vous prêt à débourser une telle somme pour un skin ?