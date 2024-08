Blizzard Entertainment a récemment dévoilé plusieurs changements majeurs à venir dans Diablo 4, avec une attention particulière portée sur la Saison 6 et l'extension Vessel of Hatred. Ces mises à jour promettent d'apporter des nouveautés significatives pour les joueurs. Avec un accent sur l'amélioration de l'expérience de jeu et la personnalisation des personnages.

Une fonctionnalité très demandée arrive sur Diablo 4

L'une des annonces les plus remarquables concerne l'introduction d'un système de recherche de groupe (Party Finder). Cette fonctionnalité sera intégrée dans le menu social, la carte et la roue des émotes, permettant aux joueurs de trouver plus facilement des compagnons pour participer à diverses activités. Qu'il s'agisse des donjons cauchemardesques ou des ailes de la Citadelle Noire. Cette addition vise à rendre les interactions multijoueurs plus fluides et accessibles. Encourageant davantage de coopération entre les joueurs.

Blizzard prévoit également une révision complète de la progression des personnages. Inspirée par les changements apportés lors de la Saison 4 avec le système Loot Reborn. Cette refonte a pour objectif de rendre le leveling plus gratifiant, en offrant aux joueurs plus de pouvoir et de personnalisation dès les premiers niveaux. Le système de Parangon, bien qu'il reste facile d'accès, verra lui aussi des améliorations qui permettront aux joueurs d'explorer de nouvelles stratégies et de profiter d'une personnalisation plus poussée.

Le plein de nouveautés

En plus de ces modifications, la Saison 6 introduira un nouveau Battle Pass Premium avec des cosmétiques exclusifs à débloquer. Cette approche, déjà courante, permet aux joueurs de se distinguer avec des apparences uniques tout en progressant dans le jeu.

Blizzard prévoit de détailler toutes ces nouveautés lors d'un livestream des développeurs le 29 août 2024. Ce rendez-vous permettra aux fans d'en savoir plus sur les changements à venir et sur la manière dont ils transformeront l'expérience de jeu dans Diablo 4.

La Saison 6 et l'extension Vessel of Hatred seront disponibles à partir du 8 octobre 2024. Sur toutes les plateformes majeures, dont la PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One et PC. Avec ces ajouts, Diablo 4 continue d'évoluer et de s'enrichir, promettant une expérience renouvelée pour les joueurs.

Source : Blizzard