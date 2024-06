Diablo 4 a dernièrement retrouvé un peu de son feu sacré, entre une saison 4 rebattant les cartes et l'annonce de la date de sortie de son DLC Vessel of Hatred fixée au 8 octobre. Blizzard ne semble pas vouloir s'arrêter là en annonçant ce qui attend les héros de Sanctuaire dans la saison 5, avec de nombreuses nouveautés prometteuses à la clé.

Diablo 4 prépare le terrain pour la saison 5 à venir

Dans le cadre de son traditionnel stream au coin du feu, Blizzard a présenté les nouveautés à venir pour la saison 5 de Diablo 4, attendue le 6 août. L'ajout le plus notable est un tout nouveau mode de jeu que les fans de Vampire Survivors et jeux assimilés devraient apprécier : les Hordes Infernales. Débloqué après avoir fini la quête de la prochaine saison. Il s'agira en effet de survivre à des vagues d'ennemis de 90 secondes. Une fois une vague passée, nous pourrons choisir entre 3 Offres Infernales pour obtenir divers bonus/malus comme plus de difficulté pour de meilleures récompenses, des dégâts augmentés, ou autre. Nous obtiendrons également de l'Éther Brûlant.

Venir à bout des vagues du niveau de difficulté choisi nous opposera ensuite au Conseil Déchu. C'est en battant l'un de ses membres que nous pourrons dépenser l'Éther dans du Butin des Enfers. Celui-ci nous offrira quatre choix : de l'équipement, des ressources, de l'or et de l'équipement amélioré. Voilà en tout cas une nouvelle activité sur le papier intéressante Il est d'ailleurs d'ores et déjà possible de l'essayer dans le cadre d'un serveur public de test (PTR), disponible jusqu'au 2 juillet.

En plus de ce nouveau mode de jeu, la saison 5 de Diablo comportera bien entendu de nouveaux items et armes, de nouveaux boss à destination du endgame, de l'équilibrage, des correctifs et d'autres ajouts attendus. Vous pouvez retrouver le stream dédié à ces annonces dans son intégralité ci-dessous.