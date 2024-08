Baptisée Hordes Infernales, la saison 5 de Diablo 4 semble avoir pris le thème du retour en Enfer un peu trop à cœur. Malgré des tests préliminaires via un serveur public pour recueillir en avant-première les retours des joueurs, celle-ci présente encore de gros problèmes, rendant des mécaniques spécifiques à la saison pratiquement obsolètes, entre autres déceptions rapportées par la communauté.

Une saison 5 littéralement infernale pour Diablo 4

Dans le cadre de cette saison 5 des Hordes Infernales, Diablo 4 entendait nous proposer une mécanique de jeu fraîche pour le dernier-né de la légendaire franchise hack'n slash de Blizzard. Comme son nom l'indique, nous pouvons donc nous rendre en Enfer pour affronter de véritables vagues de démons. Chacune nous permet de renforcer la difficulté de la run en cours, en échange de plus belles récompenses à la fin.

C'est hélas là que le bât blesse, les coffres permettant dans le endgame d'acquérir de l'équipement de très haut niveau suite aux modifications apportées par la saison 4 du Butin Redynamisé de Diablo 4 ne fonctionnent tout simplement pas. Les joueurs rapportent en effet que ceux-ci ne fournissent pas le loot attendu, rendant toute la mécanique des Hordes Infernales quasiment obsolète. Certains joueurs ont même été jusqu'à renommer la saison 5 la « Horde des Bugs Infernaux ».

Plus décevant encore pour la communauté : de nombreux bugs présents depuis des mois persistent en effet encore, venant davantage ternir l'expérience. Blizzard s'est dit au fait de la situation, et un correctif serait dans les cartons. Chaque saison, Diablo 4 essaie de s'améliorer à différents niveaux, mais semble tiré vers le bas par l'arrivage ou la persistance de bugs. Espérons que la situation sera plus stable à l'arrivée du DLC Vessel of Hatred, attendu le 8 octobre sur PC, PS5, Xbox Series et le Game Pass.

Sources : Adam Fletcher (Community Manager de Diablo 4) sur X.com ; Reddit