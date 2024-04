Il y a quelques jours, Blizzard a indiqué par surprise que la Blizzcon n’aurait pas lieu en 2024. Pour rappel, cet événement annuel (en principe) est avant tout l’occasion pour l’éditeur de partager ses annonces majeures sur ses jeux principaux comme Diablo 4, World of Warcraft ou Overwatch 2 tout en réunissant sa communauté. Cependant, entre la pandémie de Covid 19, les licenciements, la réduction de budget et surtout la numérisation des évents liés aux jeux vidéo, organiser ce rendez-vous devient de plus en plus complexe.

Toutefois, les développeurs ont déjà expliqué qu’ils trouveraient d’autres moyens pour communiquer avec les fans et ont déjà donné des dates. « Au cours des prochains mois, nous vous donnerons plus de détails sur les nouveautés qui seront disponibles dans le courant de l’année. […] Nous partagerons bientôt des plans prometteurs pour d’autres salons et conventions de l’industrie, tels que la Gamescom », avait déclaré la société dans un communiqué. D'ici là, Blizzard continuera avec son planning régulier et justement, l'éditeur vient d'annoncer le prochain rendez-vous majeur pour Diablo 4.

Diablo 4 va dévoiler sa nouvelle saison

À vos calendriers ! Blizzard vous donne rendez-vous pour un live, le 2 mai à 20h (heure française). L’occasion pour les développeurs de présenter la saison 4 de Diablo 4 et ses nouvelles fonctionnalités. Durant ce direct, vous rencontrerez : le directeur associé de la communauté Adam Fletcher, Joseph Piepiora (Associate Game Director), Adam Jackson (lead class designer), Colin Finer (lead live game designer) et le concepteur principal des saisons Eric Nunez. Ils évoqueront ensemble la feuille de route de la saison 4, mais également les retours du royaume public de test (PTR). Cette phase de test avait permis à certains chanceux d’essayer en avant-première cette nouvelle saison, durant la période du 2 au 9 avril 2024.

On rappelle d’ailleurs que le début officiel de la saison 4 de Diablo 4 a été repoussé au mardi 14 mai 2024, à 20 h, afin que les développeurs puissent effectuer les dernières modifications en fonction des commentaires des joueurs. Ces derniers ont également promis de répondre à leurs questions. Alors, n’hésitez pas ! Pour découvrir ce live, rendez-vous sur Twitch ou sur YouTube. Blizzard a expliqué qu’il publiera ensuite un article contenant les questions posées durant le direct, afin de ne rien manquer d’important.

Que peut-on attendre de la saison 4 ?

Si vous avez pu participer au fameux RPT de Diablo 4, attendez-vous tout de même à être surpris, car Adam Fletcher a expliqué qu’encore beaucoup de fonctionnalités seraient dévoilées avant la sortie officielle de la saison 4. En même temps, on en sait encore peu sur celle-ci, car même son thème n’a pas encore été révélé. Néanmoins, les retours des joueurs nous ont permis d’apprendre que La Fosse aux artifices sera l’objet de nombreuses modifications. On assistera aussi au retour du boss de la saison 2, Lord Zir (en tant que boss invocable), aux côtés d’Andarielle. Espérons que ce stream de Blizzard nous en apprendra plus.