Le moment est enfin venu, Diablo 4 a officiellement daté l'arrivée de sa saison 3, mais les joueurs restent pour l'instant sur leur faim. Pour cause, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent.

L'année 2024 sera normalement un bon cru pour Diablo 4. Les joueurs attendent avec impatience l'arrivée du DLC baptisé Vessel of Hatred, mais pas que. La saison 3 est également surveillée de près, et elle doit techniquement arriver en janvier. Il ne restait plus qu'à savoir quand exactement, et ça y est, Blizzard nous a enfin offert sa date de sortie. Malheureusement, on ne va pas pouvoir vous en dire plus.

La saison 3 de Diablo 4 est datée

Le studio n'avait plus de raison de la garder secrète. On sait donc maintenant quand est-ce que se fera le coup d'envoi de la saison 3. L'attente sera de courte durée, puisque ce sera le 23 janvier 2024. Si on anticipait une grosse annonce de la part de Blizzard, ce ne fut pas le cas. C'est un utilisateur du nom de WoWhead qui a remarqué que la bannière dans les menus de Diablo 4 avait été mise à jour. Maintenant, elle n'affiche plus « Saison du Sang » mais « La prochaine saison commence ». Du coup, ne comptez pas sur un trailer ou quoi que ce soit pour la présenter. En tout cas, pas encore.

C'est bien ça le hic, on reste sur notre faim. La saison 3 débute dans moins de deux semaines, mais la firme n'a pas encore pris le temps d'en parler. Habituellement, elle le fait via les sessions de « Feu de camp » (ou Campfire Chat en anglais). C'est un moment dédié au contenu à venir sur Diablo 4, mais ici, on ne connaît même pas le thème principal de la nouvelle saison. Au moins, il n'y a plus besoin de s'inquiéter vis-à-vis d'un éventuel report, et ça, c'est une petite victoire pour pas mal de joueurs.

Ceci dit, on va probablement en savoir plus dans les jours qui viennent. Adam Fletcher, directeur du développement de la communauté, l'avait affirmé lui-même. On aura droit à des détails supplémentaires incessamment sous peu. Certaines personnes se demandent également si l'entreprise n'en profitera pour revenir sur l'extension. Celle-ci demeure dans l'ombre depuis un bon bout de temps, malgré sa sortie fixée en 2024. Quitte à parler de la saison 3 de Diablo 4, pourquoi ne pas saisir l'occasion pour mettre le DLC en avant ? Affaire à suivre.