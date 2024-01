Comme convenu par les développeurs depuis des mois, Diablo 4 va mettre en place une saison 3 après sa réussie saison 2. Blizzard vient de la présenter officiellement sur son blog. Après la Saison de Sang, il s'agira donc d'ouvrir les portes à la saison des Assemblages, qui promet de belles surprises et de nouvelles fonctionnalités. L'objectif est bien évidemment de prolonger la durée de vie du titre. Pour y parvenir, que peut-on découvrir de neuf dans cette nouvelle mise à jour ?

Diablo 4 : la saison 3 se dévoile en grande pompe

Tout d'abord, et c'est certainement la nouvelle la plus importante, cette nouvelle saison est prévue pour le 23 janvier prochain. Ensuite, la saison introduit une nouvelle menace sous les déserts de Kehjistan, où les forces élémentaires se rassemblent sous l'influence du démon Malphas. L'objectif principal des joueurs est de stopper Malphas, comme on peut s'y attendre.

Un élément clé de cette saison 3 de Diablo 4 est l'ajout du Compagnon Seneschal, un allié robotique en forme d'insecte qui accompagne le joueur. Ce compagnon peut être directement impliqué dans le combat ou fournir un soutien en retrait. Les joueurs ont la possibilité de personnaliser et d'améliorer leur Seneschal à l'aide de Pierres de Gouvernance et de Réglage, qui déterminent ses attaques et améliorent ses compétences. Ces pierres peuvent être obtenues en complétant des Vaults... Vous vous demandez probablement ce que sont les Vaults ?

En réalité, les Vaults sont un nouveau type de donjon qui propose des défis uniques avec des pièges et des ennemis coriaces. Ces donjons sont essentiels pour tirer le meilleur parti de cette nouvelle saison. La saison apporte également plusieurs mises à jour significatives pour améliorer l'expérience des joueurs. Cela comprend la tenue régulière d'événements Helltide et d'autres fonctionnalités qui facilitent la progression dans le jeu. Avec l'introduction de The Gauntlet, les joueurs peuvent se mesurer les uns aux autres dans des classements hebdomadaires. De plus, la progression dans le Season Journey et le Battle Pass permet de gagner des récompenses exclusives.

La liste complète des changements de Diablo 4 est disponible sur le blog officiel. Vous pouvez également avoir un bel aperçu dans la vidéo ci-dessous :