La saison 2 de Diablo 4 était très attendue, mais malheureusement, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Si le patch est loin d'être chaotique contrairement à la première saison, le lancement de la seconde a fait un faux départ. Les joueurs sont, bien entendu, en colère, mais Blizzard est sur le coup.

MISE A JOUR- 17/10/23 - 21h30

Plus de peur que de mal. C'était très mal partit, mais la saison 2 de Diablo 4 est désormais en ligne et Blizzard se montre plutôt rassurant concernant la situation. Toutefois, quelques bugs subsiste encore notamment en ce qui concerne le crossplay. Pour se laisser le temps de corriger le problème tout en assurant pas mal de stabilité pour les joueurs, Blizzard a pris la décision de couper la fonctionnalité jusqu'à ce que la réparation soit complète. Dans la mesure où le report de la saison 2 n'aura été que de deux petites heures finalement, les développeurs devraient rectifier le problème du crossplay dans la foulée. Maintenant, il n'y a plus qu'à se lancer en Sanctuaire ! Bonne chasse aux vampires !

Article original du 17/10/23 à 19h30

La saison 2 de Diablo 4 est reportée...

Diablo 4 joue ses grosses cartes avec la saison 2. Les développeurs espèrent même que les très nombreux changements permettront au jeu de briller à nouveau et de récupérer pas mal de joueurs. Malheureusement, alors que la Saison du sang devait se lancer ce 17 octobre à 19 heures précises, rien n'a été fait. La raison ? De gros problèmes techniques qui obligent Blizzard à revoir sa copie et donc à reporter sa saison 2.

Alors que de nombreux joueurs s'apprêtaient à rejoindre Sanctuaire, rien ne s'est lancé. Blizzard a toutefois rapidement communiqué sur le sujet via son blog officiel et sur X notamment, où il explique avoir « rencontré des problèmes techniques sur la version actuelle », ce qui oblige le studio à « repousser la saison 2 de Diablo 4 de quelques heures ». Combien ? Nous l'ignorons, et eux aussi d'ailleurs. Blizzard déclare que les développeurs travaillent sur le problème et qu'il donnera davantage de détails lorsque cela sera possible. Mais pour l'heure, il faut prendre son mal en patience.

La saison de la seconde chance pour Blizzard ?

Pour rappel, la saison 2 se concentre sur l'arrivée des vampires et promet de nouvelles compétences liées au sang, des loots uniques et plein de missions et autres défis. À cela s'ajoute une énorme mise à jour qui devrait drastiquement changer l'expérience de jeu, notamment avec des ajouts très attendus comme une réévaluation de l'expérience et du niveau, ainsi que de gros changements pour l'inventaire, l'emplacement des coffres, mais aussi les donjons cauchemar. En bref, une tonne de modifications qui sont toutes retranscrites dans des notes de patch longues comme un bras. C'est d'ailleurs avec cela que Blizzard compte faire revenir les joueurs sur son jeu. Quand cela fonctionnera…