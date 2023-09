Blizzard a fourni des éclaircissements sur la deuxième saison de Diablo 4, baptisée Season of Blood, suite à des malentendus parmi les joueurs concernant les mises à jour à venir. La formulation d’un récent article de blog sur Diablo 4 avait induit certains en erreur, les amenant à penser qu’aucune amélioration de la "qualité de vie" ne serait apportée au début de cette nouvelle saison. Rappelons que ces améliorations désignent de petits ajustements dans la conception du jeu qui permettent d'améliorer l'expérience de la majorité des utilisateurs.

Diablo 4 veut faire les choses bien

Adam Fletcher, community manager de Diablo 4, a pris la parole sur Reddit afin de confirmer que des mises à jour visant à améliorer la qualité de vie seront effectivement déployées dès le début de la Saison 2 et tout au long de celle-ci. Il explique notamment :

Je peux affirmer que nous prévoyons un nombre significatif de changements au début de la saison, et nous en discuterons le 4 octobre. Mais nous nous engageons aussi à en introduire beaucoup d'autres au cours de mises à jour successives tout au long de la Saison 2, et nous révélerons la première le 10 octobre lors de ce stream, et d’autres suivront à la BlizzCon.

Fletcher fait allusion à deux diffusions en direct qui présenteront en détail toutes les nouvelles fonctionnalités de la Saison 2 de Diablo 4. Nous savons d’ores et déjà que cette nouvelle vague de contenu inaugurera une quête inédite où les joueurs se verront dotés de pouvoirs vampiriques et s’allieront à un chasseur de vampires. Cinq nouveaux boss de fin de jeu seront introduits, ainsi que des mises à jour de renommée, des changements dans le stockage des gemmes et du stash, des ajustements des résistances et très probablement un pass de combat Diablo 4 actualisé.

De nombreux éléments de la nouvelle saison demeurent méconnus, en particulier en ce qui concerne le contenu précis des mises à jour de qualité de vie évoquées. Il est donc conseillé aux fans de visionner les diffusions en direct et de rester informés des dernières actualités pour en apprendre davantage.

Un beau rattrapage ?

Le lancement n'a pas été sans accrocs, avec notamment de nombreux bugs et problèmes d'équilibre à signaler. Aujourd'hui encore, certains estiment que le jeu ne se porte pas au mieux. Avec une communauté qui semble diminuer semaine après semaine. Pour tenter d'inverser la tendance et retenir ses joueurs, Blizzard se voit contraint de formuler de belles promesses pour son hack and slash. C'est une stratégie astucieuse pour fidéliser les fans et reconquérir ceux qui ont pu délaisser le jeu.