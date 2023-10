Blizzard nous avait prévenu, l'arrivée de la saison 2 le 17 octobre 2023 sur consoles et PC marquera également une renaissance pour Diablo 4. Après une saison 1 désastreuse, les développeurs ont décidé de revoir entièrement leur copie avec une mise à jour colossale. Jusqu'ici, nous n'avions que des promesses. Blizzard est sûr que les changements vont ramener des joueurs, mais ces derniers, justement, ne sont pas vraiment convaincus. Mais vu la taille des notes de patch et les changements apportés, il se pourrait bien que les joueurs changent finalement d'avis.

Ce qui est sûr en tout cas, que vous lisiez le patch en détail ou non, Blizzard a fait de très gros efforts. Le studio cherche vraiment à satisfaire les demandes du plus grand nombre, améliorer l'expérience de son jeu et le rendre plus fun. Pour l'heure, impossible de savoir ce que ça donnera sur le long terme. Pour ça, il va falloir jouer plusieurs heures pour voir ce que tous ces changements apporteront réellement à l'ensemble.

En tout cas, Diablo 4 n'a pas fini de nous surprendre, d'autant que le jeu est conçu pour durer une éternité. Blizzard a prévu un DLC et une tonne de saisons pour les années à venir. En espérant qu'il arrive à garder un large public sur son jeu d'ici là, comme à l'époque de Diablo 3. Ce dernier continue d'ailleurs de se mettre à jour de son côté. Pour ceux qui veulent connaître ce qui arrive dans la saison 2 de Diablo 4, c'est juste en dessous.

Les notes de patch 1.2.0 de la saison 2 de Diablo 4, c'est absolument énorme

La Saison du Sang, axera son intrigue saisonnière autour des vampires. Les suceurs de sang débarqueront avec tout un tas de nouveautés qui nous seront pleinement dévoilées un peu plus tard. Mais dans leur sillage, une mise à jour colossale va être déployée. Réorganisation des espaces de l'inventaire, réévaluation du loot, nouveaux objets inédits, équilibrage à gogo et des dizaines de correctifs... voilà ce qui vous attend dans la saison 2 de Diablo 4.

Côté nouveautés de la saison 2, en plus de vilains boss et d'une tonne d'éléments de gameplay inédits, plusieurs équipements uniques viennent agrandir la garde-robe des joueurs, tous ayant bien entendu des capacités uniques. Certains sont polyvalents tandis que d'autres ne sont réservés qu'à certaines classes. De tout nouveaux aspects seront aussi de la partie et devrait offrir davantage de possibilité dans la construction de build. Enfin, on aura le droit à de nouveaux glyphes pour les socles Parangon. Là aussi l'objectif est non seulement d'offrir de nouvelles opportunités pour la construction de build, mais également en créer de nouveaux. A voir ce que les joueurs en feront.

Objets uniques

( les noms sont en anglais à défaut d'avoir leurs versions françaises exacte sous la main )

Tassets of the Dawning Sky ( Pantalon unique - toutes les classes ) : lorsque vous subissez des dégâts d'un type de dégâts non physiques, vous gagnez +6 à 10 % de résistance maximale à ce type de dégâts pendant 6 secondes. Cet effet ne peut s'appliquer qu'à un seul type de dégâts à la fois.

( Pantalon unique - toutes les classes ) : lorsque vous subissez des dégâts d'un type de dégâts non physiques, vous gagnez +6 à 10 % de résistance maximale à ce type de dégâts pendant 6 secondes. Cet effet ne peut s'appliquer qu'à un seul type de dégâts à la fois. Tuskhelm of Joritz the Mighty (Casque unique - Barbare) : Lorsque vous obtenez Berserk alors que vous êtes déjà sous l'effet, vous avez 40 à 60 % de chances de devenir encore plus enragé, vous accordant 15 % (dégâts multiplicatifs) [x] dégâts supplémentaires, 2 Fureur par seconde et Réduction du temps de recharge de 10 %.

(Casque unique - Barbare) : Lorsque vous obtenez Berserk alors que vous êtes déjà sous l'effet, vous avez 40 à 60 % de chances de devenir encore plus enragé, vous accordant 15 % (dégâts multiplicatifs) [x] dégâts supplémentaires, 2 Fureur par seconde et Réduction du temps de recharge de 10 %. Dolmen Stone ( Amulette unique - Druide) : Lancer un rocher pendant que l'ouragan est actif fera tourner vos rochers autour de vous.

( Amulette unique - Druide) : Lancer un rocher pendant que l'ouragan est actif fera tourner vos rochers autour de vous. Scoundrel's Leathers (Torse unique - Voleur) : tant que vous disposez d'une énergie illimitée provenant de la vue intérieure, vos compétences de base ont 60 à 80 % de chances de faire apparaître des chausse-trappes, des pièges empoisonnés ou des pièges mortels.

(Torse unique - Voleur) : tant que vous disposez d'une énergie illimitée provenant de la vue intérieure, vos compétences de base ont 60 à 80 % de chances de faire apparaître des chausse-trappes, des pièges empoisonnés ou des pièges mortels. Blood Moon Breeches (Pantalon Unique - Nécromancien) : Vos serviteurs ont 3 à 7 % de chances de maudire les ennemis. Les ennemis affectés par au moins une de vos malédictions subissent 70 % [x] (dégâts multiplicatifs) de dégâts de Surpuissance supplémentaires de votre part.

(Pantalon Unique - Nécromancien) : Vos serviteurs ont 3 à 7 % de chances de maudire les ennemis. Les ennemis affectés par au moins une de vos malédictions subissent 70 % [x] (dégâts multiplicatifs) de dégâts de Surpuissance supplémentaires de votre part. Blue Rose (Anneau unique - Sorcier) : Coup chanceux : endommager un ennemi a jusqu'à 30 % de chances de former un pic de glace explosif, infligeant 0,25 à 0,35 dégâts de froid. Triplez cette chance si l'ennemi est gelé.

(Anneau unique - Sorcier) : Coup chanceux : endommager un ennemi a jusqu'à 30 % de chances de former un pic de glace explosif, infligeant 0,25 à 0,35 dégâts de froid. Triplez cette chance si l'ennemi est gelé. Godslayer Crown (Generic Unique Helm) : Lorsque vous étourdissez, gelez ou immobilisez un ennemi d'élite, ou endommagez un boss, elle attire les ennemis proches. Vous leur infligez 30 à 60 % [x] de dégâts supplémentaires pendant 3 secondes. Cet effet ne peut se produire qu’une fois toutes les 12 secondes.

(Generic Unique Helm) : Lorsque vous étourdissez, gelez ou immobilisez un ennemi d'élite, ou endommagez un boss, elle attire les ennemis proches. Vous leur infligez 30 à 60 % [x] de dégâts supplémentaires pendant 3 secondes. Cet effet ne peut se produire qu’une fois toutes les 12 secondes. Flickerstep (Bottes uniques - Toutes les classes) : chaque ennemi que vous évitez réduit votre temps de recharge ultime actif de 2 à 4 secondes, jusqu'à 10 secondes.

(Bottes uniques - Toutes les classes) : chaque ennemi que vous évitez réduit votre temps de recharge ultime actif de 2 à 4 secondes, jusqu'à 10 secondes. Tibault's Will (Pantalon unique - Toutes les classes) : vous infligez 20 à 40 % [x] de dégâts supplémentaires pendant que vous êtes imparable et pendant 4 secondes après. Lorsque vous devenez Inarrêtable, gagnez 50 de votre ressource principale.

(Pantalon unique - Toutes les classes) : vous infligez 20 à 40 % [x] de dégâts supplémentaires pendant que vous êtes imparable et pendant 4 secondes après. Lorsque vous devenez Inarrêtable, gagnez 50 de votre ressource principale. X'Fal's Corroded Signet (Anneau unique - Toutes les classes) Coup chanceux : vos effets de dégâts sur la durée ont jusqu'à 50 % de chances d'éclater, infligeant 5,0 à 6,0 dégâts du même type aux ennemis proches.

(Anneau unique - Toutes les classes) Coup chanceux : vos effets de dégâts sur la durée ont jusqu'à 50 % de chances d'éclater, infligeant 5,0 à 6,0 dégâts du même type aux ennemis proches. Soulbrand ( Torse générique - Toutes les classes ) : votre potion de guérison ne guérit plus instantanément, mais octroie une barrière pour 200 % des soins pendant 4 secondes. Tant que vous disposez d'une barrière, vous bénéficiez d'une réduction des dégâts de 10 à 20 %.

( Torse générique - Toutes les classes ) : votre potion de guérison ne guérit plus instantanément, mais octroie une barrière pour 200 % des soins pendant 4 secondes. Tant que vous disposez d'une barrière, vous bénéficiez d'une réduction des dégâts de 10 à 20 %. Banished Lord's Talisman (Amulette unique - Toutes les classes) : après avoir dépensé 300 de votre ressource principale, votre prochaine compétence de base est garantie de maîtriser. Vos coups critiques qui dominent infligent 80 à 120 % [x] de dégâts supplémentaires.

Nouveaux Aspects légendaires ajoutés avec la saison 2

( les noms sont en anglais à défaut d'avoir leur version française exacte sous la main )

Aspect of Slaughter (Mobilité - Toutes les classes - Amulettes et bottes uniquement) : vous gagnez 20 % de vitesse de déplacement. Perdez ce bonus pendant 2,5 à 5 secondes après avoir subi des dégâts.

Les aspects ci-dessous peuvent être trouvés sur les amulettes, les gants, les anneaux et les armes.

(Mobilité - Toutes les classes - Amulettes et bottes uniquement) : vous gagnez 20 % de vitesse de déplacement. Perdez ce bonus pendant 2,5 à 5 secondes après avoir subi des dégâts. Les aspects ci-dessous peuvent être trouvés sur les amulettes, les gants, les anneaux et les armes. Aspect of Elements (Offensif - Toutes les classes - Amulettes, gants, anneaux et armes) : gagnez 20 à 30 % (dégâts supplémentaires) [+] augmentation des dégâts sur un ensemble de types de dégâts pendant 7 secondes. Cet effet alterne entre 2 sets : Feu, foudre et physique. Froid, Poison et Ombre.

(Offensif - Toutes les classes - Amulettes, gants, anneaux et armes) : gagnez 20 à 30 % (dégâts supplémentaires) [+] augmentation des dégâts sur un ensemble de types de dégâts pendant 7 secondes. Cet effet alterne entre 2 sets : Wanton Rupture Aspect (Offensif - Barbare - Amulettes, gants, anneaux et armes ) : Votre Rupture ne supprime pas les dégâts de saignement des ennemis. Cela peut se produire une fois toutes les 30 à 40 secondes.

(Offensif - Barbare - Amulettes, gants, anneaux et armes ) : Votre Rupture ne supprime pas les dégâts de saignement des ennemis. Cela peut se produire une fois toutes les 30 à 40 secondes. Raw Might Aspect (Offensif - Druide - Amulettes, gants, anneaux et armes) : après avoir touché 15 ennemis avec vos compétences d'ours-garou, votre prochaine compétence d'ours-garou infligera 30 à 50 % (dégâts multiplicatifs) [x] de dégâts supplémentaires et étourdira les ennemis pendant 2 secondes.

(Offensif - Druide - Amulettes, gants, anneaux et armes) : après avoir touché 15 ennemis avec vos compétences d'ours-garou, votre prochaine compétence d'ours-garou infligera 30 à 50 % (dégâts multiplicatifs) [x] de dégâts supplémentaires et étourdira les ennemis pendant 2 secondes. Aspect of Artful Initiative (Offensif - Voleur - Amulettes, gants, anneaux et armes) : lorsque vous dépensez 100 points d'énergie, vous libérez un groupe de grenades paralysantes explosives qui infligent 0,2 à 0,3 dégâts physiques totaux. Cela étourdit également les ennemis pendant 0,5 seconde. Vos compétences de grenade infligent 15 % [x] de dégâts supplémentaires.

(Offensif - Voleur - Amulettes, gants, anneaux et armes) : lorsque vous dépensez 100 points d'énergie, vous libérez un groupe de grenades paralysantes explosives qui infligent 0,2 à 0,3 dégâts physiques totaux. Cela étourdit également les ennemis pendant 0,5 seconde. Vos compétences de grenade infligent 15 % [x] de dégâts supplémentaires. Aspect of the Long Shadow (Offensif - Nécromancien - Amulettes, gants, anneaux et armes ) : Coup chanceux : vos effets de dégâts d'Ombre sur la durée ont 10 à 30 % de chances de générer 3 Essences. Les dégâts de votre passif clé Shadowblight généreront toujours 2 essences.

(Offensif - Nécromancien - Amulettes, gants, anneaux et armes ) : Coup chanceux : vos effets de dégâts d'Ombre sur la durée ont 10 à 30 % de chances de générer 3 Essences. Les dégâts de votre passif clé Shadowblight généreront toujours 2 essences. Battle Caster's Aspect (Offensif - Sorcier - Amulettes, gants, anneaux et armes) : Coup chanceux : lorsque vos compétences de conjuration frappent, vous avez jusqu'à 30 à 40 % de chances de gagner +1 rang à vos compétences de conjuration pendant 12 secondes. Cela peut s’empiler jusqu’à 3 fois.

Les nouveaux Glyphes de Parangon de Diablo 4

Les plages de valeurs fournies pour les glyphes de parangon ci-dessous les reflètent au niveau I et à leur maximum de niveau 21. Les noms sont en anglais à défaut d'avoir leurs versions françaises exactes sous la main )

Barbare

Twister Pour chaque tranche de 5 points de force achetés à portée, vos Dust Devils infligent 13,2 à 39,6 % [+] de dégâts supplémentaires. Bonus supplémentaire : vous infligez 13 % [x] de dégâts supplémentaires pendant 4 secondes après avoir créé un Dust Devil.

Rumble Pour chaque tranche de 5 points de force achetés à portée, vos tremblements de terre infligent 13,2 à 39,6 % [+] de dégâts supplémentaires. Bonus supplémentaire : vous infligez 10 % [x] de dégâts supplémentaires aux ennemis et aux boss contrôlés par la foule pour chaque tremblement de terre actif.



Druide

Électrocution Pour chaque tranche de 5 Volonté achetée à portée, vos éclairs et vos éclairs dansants infligent 13,2 à 39,6 % [+] de dégâts supplémentaires. Bonus supplémentaire : les ennemis endommagés par vos éclairs ou vos éclairs dansants subissent 20 %[x] de dégâts supplémentaires de votre part pendant 5 secondes.

Tectonic Pour chaque tranche de 5 Dextérité achetées à portée, vos compétences terrestres gagnent 3,0 à 14,9 %[+] Dégâts de coup critique. Bonus supplémentaire : vous gagnez 15 % [+] Chance de coup chanceux.



Nécromancien

Exhumation Pour chaque tranche de 5 Intelligence achetées à portée, vos compétences Cadavre infligent 3,3 à 13,9 %[+] de dégâts supplémentaires. Bonus supplémentaire : Consommer un cadavre vous fortifie pendant 4 % de votre vie maximale. Vous accorde aussiune réduction des dégâts de 4 % pendant 4 secondes.

Desecration Pour chaque tranche de 5 Volonté achetée à portée, votre Sol profané inflige 19,8 à 59,4 % [+] de dégâts supplémentaires. Bonus supplémentaire : lorsque vous vous trouvez dans votre sol profané, vous infligez 15 %[x] de dégâts d'Ombre supplémentaires.



Voleur

Explosive Pour chaque tranche de 5 Dextérité achetées à portée, vos grenades paralysantes infligent 13,2 à 39,6 % [+] de dégâts supplémentaires. Bonus supplémentaire : Lâcher une grenade paralysante vous accorde une réduction des dégâts de 10 % pendant 2 secondes.

Nightstalker Pour chaque tranche de 5 Intelligences achetées à portée, vous infligez 2,0 à 9,9 % [+] de dégâts d'Ombre supplémentaires. Bonus supplémentaire : entrer en mode furtif réduit le temps de recharge actif de l'Imbuement d'Ombre de 4 secondes.



Sorcier

Stalagmite Pour chaque tranche de 5 Intelligence achetée à portée, vos pointes de glace infligent 2,0 à 9,9 % [+] de dégâts supplémentaires. Bonus supplémentaire : vos pointes de glace gagnent 10 % [+] de chances de coup critique.

Invocation Pour chaque tranche de 5 dextérité achetées à portée, vos compétences d'invocation gagnent 7,9 à 27,7 % [+] Dégâts de coup critique. Bonus supplémentaire : les ennemis endommagés par vos compétences de conjuration vous infligent 1 % de dégâts réduits pendant 6 secondes, cumulable jusqu'à 12 %.



Changement de gameplay et amélioration de l'expérience utilisateur

En plus de ces nombreuses nouveautés, Diablo 4 revoit son expérience en profondeur. L'interface a par exemple été revue avec de nombreux icônes mis en évidence. Des raccourcis ici et là pour naviguer facilement entre les menus, ou encore des modifications un peu plus subtiles comme l'ajout d'annonces pour les World Boss ou de nouvelles icônes sur la carte afin de bien mettre en évidence certains événements.

Fin des gemmes et amélioration de la gestion des objets !

Les gemmes

Mais la modification de l'expérience utilisateur la plus flagrante est assurément la modification de l'espace d'inventaire et de sa gestion. Désormais, les gemmes ne seront plus stockées avec le reste du matériel. En réalité, les gemmes telles que vous les connaissiez ne pourront plus être lootées. Avec cette mise à jour, on récupérera à la place des fragments de gemmes qui seront stockés en tant que matériaux d'artisanat. Il faudra ensuite aller voir un joaillier pour créer ses propres bijoux.

Les gemmes ne seront plus obtenues à partir de sources régulières (les loots standards) et devront à la place être fabriquées chez un bijoutier.

Les loots donneront désormais des fragments de gemmes, qui seront stockés dans l'onglet Matériaux.

Les taux de loots globaux ont été réduits, mais les fragments de gemmes apparaitront plus fréquemment dans les caches.

La gestion des objets et des services

Toujours dans le but de faciliter la gestion de nos objets, le butin sera filtré en cas de surcharge et directement transformé en matériaux. Au passage, le taux de loot des niveaux de monde 3 et 4 a augmenté. Histoire de combler le manque d'apport en or que l'on avait en vendant le surplus. Cerise sur le gateau, des coffre personnel ont été ajouté près de la plupart des téléporteurs du jeu et des PNJ importants (forgeron, joallier, etc.). D'ailleurs, certains de ces PNJ on bougé histoire de rendre les déplacements en ville plus fluides.

Le coût d'enchantement est désormais déterminé par un coefficient de puissance de base de l'objet et par le type d'objet au lieu de la valeur de vente de l'objet. Pour les objets rares, cela entraînera généralement un coût d'enchantement initial plus élevé. Mais l'enchantement ultérieur continuera à augmenter à un rythme considérablement réduit par rapport au précédent. Les coûts d’enchantement seront généralement réduits dans tous les domaines pour les objets légendaires.

Les ajustements de butin suivants ont été mis en œuvre par niveau mondial. Niveaux de Monde 1 et 2 : Inchangé. Niveau de Monde 3 : seuls les objets légendaires, uniques, Uber uniques et sacrés rares seront abandonnés. Les joueurs recevront à la place des ressources d'artisanat supplémentaires. Niveau de Monde 4 : uniquement les objets rares légendaires, uniques, Uber uniques et ancestraux. Les joueurs recevront à la place des ressources d'artisanat supplémentaires. Les taux d'obtention d'or ont également été augmentés dans les niveaux de Monde 3 et 4 pour équilibrer ces changements.



Un occultiste s'est installé au téléporteur de l'Arbre des Murmures.

Des coffres supplémentaires ont été ajoutées dans les capitales à proximité de fournisseurs importants.

Des coffres ont été ajoutées à toutes les petites villes comportant des téléporteurs. Les Pourvoyeurs de Curiosités se sont installés plus près du téléporteur aux endroits suivants : Kyovashad Zarbinzet Ked Bardu Gea-Kul



Toujours plus d'expérience, nouveautés pour les donjons... Diablo 4 change tout

Pour finir, le nouveau patch de Diablo 4 modifie l'expérience afin de rendre la progression plus rapide jusqu'au niveau 100. Pour ce faire, la courbe a été réduite d'environ 40%. Le taux d'expérience gagné a été réajusté pour toutes les créatures de sanctuaire, et de nombreuses activités endgame ont été modifiées. Les donjons cauchemar notamment ont entièrement été revus. Le level design de la plupart d'entre eux a été ajusté afin de mettre davantage d'objectifs principaux sur la route centrale pour accélérer leur complétion, mais aussi en récompensant mieux les explorateurs. Les événements spéciaux notamment seront encore plus gratifiants. Toujours dans cette volonté d'accélérer les choses, les Sigils téléporteront directement les joueurs dans le donjon et non plus à l'entrée comme avant. Un écran de chargement en moins donc.

De l'expérience à gogo !

Les encens accordent désormais un bonus d'expérience et persistent après la mort.

Les bonus d'expérience pour faire partie d'un groupe et pour jouer dans des niveaux mondiaux supérieurs ont été rendus multiplicatifs pour augmenter l'efficacité plus tard dans le jeu.

L'expérience acquise en tuant des monstres de niveau supérieur a été considérablement augmentée.

Les récompenses d'expérience pour avoir terminé des murmures individuels, encaissé des faveurs sinistres et ouvert des coffres Helltide ont été augmentées.

La récompense d'expérience pour avoir terminé un événement de la Légion a été augmentée de 75 %.

Changements pour les monstres et les World Boss

Tous les monstres et boss du jeu ont été rééquilibrés en fonction de tous les autres changements prévus pour La Saison du Sang afin de garantir que la difficulté globale du jeu ne change pas radicalement.

La mise à l'échelle des niveaux dans le monde ouvert a été ajustée. Les niveaux des monstres rencontrés dans le monde ouvert évolueront en fonction du niveau du joueur. Un niveau minimum et maximum déterminé par le niveau mondial a été appliqué. Niveaux de Monde 1 et 2 : niveaux 1 à 50 Niveau de monde 3 : Min 55 - Max 70 Niveau de Monde 4 : Min 75 - Max 100



Le temps entre les apparitions des World Boss est réduit de 6 heures à 3,5 heures.

La santé et les dégâts du World Boss ont été augmentés.

La qualité des récompenses reçues pour avoir vaincu un boss mondial a été considérablement augmentée.

Les donjons cauchemar changent encore

La téléportation vers un donjon de cauchemar amène désormais le joueur à l'intérieur du donjon, au lieu de se téléporter à son entrée.

Les sceaux de cauchemar seront désormais récompensés à la fin d'un donjon de cauchemar, et non plus seulement après avoir vaincu le boss final.

Les monstres des donjons cauchemar de la Saison du Sang apparaîtront plus près de l’entrée. Ceci a pour but de réduire la quantité de marche nécessaire avant votre première rencontre dans le donjon.

De nombreux donjons ont reçu des mises à jour visuelles et des améliorations de design.

Diverses mises à jour de la qualité de vie pour divers donjons (corrections de bugs, ajustements d'équilibrages, etc.)

Une tonne d'équilibrages et de correctifs, la saison 2 de Diablo 4 veut séduire

On vous l'a dit, les notes de patch de cette saison 2 de Diablo 4 sont absolument titanesques. Les nouveautés sont légion. Et l'on ne parle même pas des nouvelles mécaniques de jeu qui apparaîtront pour la Saison du Sang. Mais si les nouveautés et les ajustements de l'expérience de jeu, c'est génial, les joueurs veulent également de l'équilibrage. Du vrai équilibrage et pas seulement un coup dans les rotules de leur classe fétiche qui la rend totalement injouable. Et bien là aussi, le patch 1.2.0 touche à tout avec des modifications statistiques à gogo sur toutes les classes du jeu.

Sans entrer dans les détails, TOUTES les classes reçoivent des buffs, sans exception. Pas de nerfs à l'horizon, si ce n'est quelques ajustements discrets notamment chez le Barbare et le Nécromancien. Blizzard veut vraiment que les joueurs reviennent. Les compétences de toutes les classes augmentent, le bonus est plus ou moins important à chaque fois. On notera aussi plusieurs compétences totalement repensées ou de nouveaux effets actifs sur certaines, notamment chez le Sorcier et le Rôdeur.

En plus de rendre toutes ses classes bien plus puissantes et donc carrément viables, Blizzard corrige une armée de bugs qui touchaient tous les héros du jeu. Et pour finir, un coup de polish a été passé un peu partout histoire de garantir une expérience optimale. On vous laissera découvrir l'interminable liste des buffs et des correctifs sur le site officiel, vous pourrez également trouver le détail de toutes les modifications faites au gameplay au pourcentage près si le cœur vous en dit.