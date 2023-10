La saison 2 de Diablo 4 nous fait encore de belles promesses. On peut désormais s'attendre à ce qu'une fonctionnalité très frustrante change prochainement. On croise les doigts.

La prochaine saison de Diablo 4 se dessine à l'horizon. La Saison du Sang mettra en avant les créatures aux dents longues et devrait proposer une tonne de nouveautés dans la foulée. Blizzard a appris de ses erreurs et le studio ne devrait certainement pas recommencer de sitôt. Pour rappel, le lancement de la saison 1 s'était très mal déroulé à cause d'un patch massif qui avait totalement détruit le jeu à bien des niveaux, sans compter des "erreurs" de game design qui n'avaient très clairement pas plu. Et si les développeurs ont rapidement corrigé le tir, le mal avait déjà été fait et les joueurs sont désormais sur la défensive. Mais pour cette saison 2, Blizzard compte bien mettre les petits plats dans les grands.

Diablo 4 fait des promesses avec sa saison 2

C'est en tout cas ce que laissent entendre chaque intervention du studio sur le sujet. Dès que l'équipe nous parle de la saison 2 de Diablo 4, elle nous vend du rêve et une petite renaissance du titre. Bon, en même temps, on ne les imagine pas vraiment défoncer leur jeu, surtout pas à quelques semaines du lancement de la prochaine saison. Quoi qu'il en soit, en plus de nous promettre des ajustements et des nouveautés à gogo, la saison 2 de Diablo 4 devrait visiblement retaper l'un des éléments les plus frustrants du jeu, les fameux world boss.

Ces créatures titanesques qui n'apparaissent qu'à des heures précises et sont censées offrir des récompenses uniques font réagir sur la toile depuis un bon moment déjà. Et pour cause, cette feature est carrément frustrante. Déjà parce que ces créatures titanesques n'apparaissent qu'à des heures précises chaque jour en suivant une sorte de rotation. Tout le monde ne peut donc pas en profiter. Ensuite, c'est le fait qu'elles ne représentent plus aucun défi qui pose problème. Un utilisateur prend d'ailleurs l'exemple du lancement de la saison 1, les boss mondiaux se faisaient littéralement oblitérer en quelques secondes moins d'une semaine après le lancement de la saison. Enfin, ce sont les récompenses qui ne plaisent pas des masses, compte tenu des paramètres cités juste avant, le loot n'est clairement pas au rendez-vous. En somme, les boss mondiaux sont, sur le papier, de très bonnes idées, mais dans les faits, ils ne sont que frustrants.

Et c'est quelque chose qui, visiblement, a fini par remonter aux oreilles de Blizzard. Sur les réseaux sociaux, le très actif Rob Ferguson, le directeur à la tête des équipes de Diablo 4, a répondu à plusieurs questions sur le sujet. Lorsqu'on lui demande s'il y aura des changements concernant les boss mondiaux, ce dernier ne dévoile aucun détail mais nous tease que des éléments de réponses arriveront lors du prochain stream dédié au jeu. Et il ne faudra pas attendre bien longtemps puisque le prochain stream sera diffusé le 4 octobre prochain sur Twitch et Youtube. On en apprendra davantage sur les changements concernant les boss mondiaux, mais aussi sur tout ce que la saison 2 de Diablo 4 apportera.