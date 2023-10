Bonne nouvelle, Diablo 4 vient de déployer une nouvelle mise à jour qui vient régler un gros problème qui gênait de nombreux joueurs. Et ce n'est pas tout.

La saison 2 de Diablo 4 était attendue de pied ferme par les joueurs. Celle-ci est officiellement sortie le mardi 17 octobre, seulement voilà, rien ne s'est passé comme prévu. D'abord, Blizzard a carrément repoussé le lancement de cette saison 2 baptisée la Saison du Sang. Finalement, le report n'a été que de quelques heures. Cependant, des problèmes techniques gênants subsistaient obligeant le studio à couper une partie du jeu. Les développeurs ont toutefois retroussés les manches pour s'en occuper le plus tôt possible. Et justement, une mise à jour vient tout juste d'être déployée.

Diablo 4 est tout neuf grâce au patch 1.2.0a

Le patch 1.2.0a est dès à présent disponible sur toutes les plateformes. La liste des correctifs qu'il apporte n'est pas bien longue, mais elle va quand même soulager bon nombre de fans. Pour cause, le lancement de la saison 2 de Diablo 4 s'est fait sans le crossplay, qui souffrait de plusieurs bugs. Les joueurs PC ne pouvaient alors pas jouer avec les joueurs consoles, et vice-versa. Blizzard a donc décidé de couper la fonctionnalité pour prendre le temps de la réparer. Celle-ci a depuis été remise sur pied, mais elle souffrait encore de divers soucis techniques. Ils ont normalement disparu avec cette update 1.2.0a. Mais ça ne s'arrête pas là.

En effet, cette mise à jour promet d'améliorer la stabilité sur toutes les plateformes, sans rentrer davantage dans les détails. C'est clairement le moment idéal pour se lancer à corps perdu dans la saison de Diablo 4. Pour rappel, cette dernière se concentre sur l'arrivée des vampires dans le jeu. Dans l'esprit de coller au thème, de nouvelles compétences liées au sang sont donc disponibles, ainsi que des missions inédites et du loot unique. N'oubliez pas que le studio a également procédé à une réévaluation de l'expérience et du niveau, et qu'il a amené de gros changements pour l'inventaire ou l'emplacement des coffres.

Notes de patch 1.2.0a Diablo 4 sur consoles et PC

Corrections de bugs

Correction d'un problème avec le jeu multiplateforme qui empêchait les joueurs sur PC et console de jouer ensemble.

Diverses améliorations de la stabilité.

Une nouvelle plateforme pour fêter la saison 2

La sortie de la Saison du Sang s'est accompagnée d'une grande nouvelle pour certains fans. Effectivement, Diablo 4 en a profité pour s'exporter vers une nouvelle plateforme : Steam. Une méthode idéale pour élargir sa communauté, mais qu'en est-il du Steam Deck ? Adam Fletcher, le community manager du studio, avait déjà confirmé que le jeu obtiendrait bientôt la mention « Steam Deck Verified ». Il l'a décroché le jour du lancement de la nouvelle saison, c'est-à-dire mardi dernier. Si vous possédez la machine de Valve, c'est le moment de la mettre à profit et de jouer partout où vous le souhaitez.

Grâce au patch 1.2.0a, la fonctionnalité crossplay est dorénavant réparée et accessible sur le Steam Deck. Néanmoins, une petite précision s'impose pour les détenteurs de Diablo 4 sur Battle.net. Même s'ils détiennent une copie du jeu sur la plateforme de Blizzard, celle-ci ne leur permet pas de jouer sur la version Steam gratuitement. Ce serait probablement trop beau pour être vrai. Il faut bien encore faire chauffer la carte bleue, car comme l'a dit Fletcher, ce sont « deux magasins différents gérés par deux entreprises différentes ».