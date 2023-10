On y arrive, la saison 2 de Diablo 4 débarque ce 17 octobre aux alentours de 19h chez nous et elle nous réserve une tonne de surprises. Du contenu inédit, de nouveaux boss surpuissants, du loot unique à gogo et une myriade de changements de gameplay. Plus qu'une simple saison, la Saison du sang se pose ici comme LE rendez-vous censé sauver Diablo 4 qui a perdu beaucoup de joueurs depuis sa première saison. Mais parmi toutes les nouveautés attendues, une fonctionnalité pourtant très demandée ne sera pas de la partie. Enfin, pas pour le moment...

Une fonctionnalité ultra attendue arrive bientôt dans Diablo 4

Dans Diablo 4, on choisit son héros, sa classe et son équipement. On peut à tout moment changer le visuel de nos tenues grâce à la transmogrification. Cette technique permet aux joueurs de changer l'apparence de leur attirail à leur guise simplement en collectionnant différentes pièces d'équipement. Mais mis à part ça, quelques tatouages sur le corps et une bouille, on ne peut pas vraiment personnaliser son personnage. Et c'est une fonctionnalité pourtant extrêmement demandée par la communauté. Lors d'une récente interview à laquelle nous avons pu participer, la question a été posée. À quand la possibilité de changer ne serait-ce que la coupe de cheveux de notre avatar ?

« C'est clairement quelque chose que l'on veut faire à l'avenir, mais ce n'est pas encore arrêté pour le moment », nous répond Andy Lomerson, lead artist de Diablo 4. « Nous entendons les joueurs le réclamer, c'est quelque chose que l'on veut clairement faire, mais je ne peux pas donner de date définitive pour le moment ». La réponse est claire comme de l'eau de roche. La personnalisation poussée de son personnage arrive prochainement dans Diablo 4, mais on ne sait pas encore quand. Lomerson nous a d'ailleurs précisé que de « nombreux nouveaux cosmétiques arriveront dans un avenir proche » et que, justement, « de nouvelles coupes de cheveux feront leur apparition ». « Nous souhaitons que les joueurs puissent être flexibles quant à l'apparence de leurs personnages, donc nous allons continuer à apporter des améliorations et à faire des mises à jour régulières », conclut Joseph Piepiora, Associate Game Director lui aussi présent lors de l'entretien.

C'est donc bel et bien sur les rails, il sera prochainement possible de personnaliser davantage son héros et on peut même espérer que du contenu saisonnier vienne étoffer cette fonctionnalité dans les saisons à venir. Nous verrons, pour l'heure, il n'y a aucune date de fixée concernant le déploiement de cette fonctionnalité, mais elle arrivera, soyez-en sûrs. Pour le moment, c'est la saison 2 de Diablo 4 qui débarque sur consoles et PC.