Diablo 4 a beau être une réussite et un jeu généreux, le post-lancement a été plutôt houleux. Alors que tout le monde aurait dû accueillir avec joie la saison 1, ça n'a pas été du tout le cas. Elle a créé énormément de frustration et les critiques ont fusé. Mais pour la saison 2, Blizzard a à cœur de faire nettement mieux... sauf que ça part mal pour le studio.

Une communication ratée pour Diablo 4 Saison 2

Que s'est-il passé chez Blizzard ? Avant le lancement de la saison 2 de Diablo 4, ce mardi 17 octobre, l'éditeur a publié une courte vidéo sur X. L'objectif était de résumer « quelques-uns des meilleurs changements apportés par la Saison du Sang ». C'était une bonne initiative sur le papier, mais c'était avant que le youtubeur Taxxanterax découvre un paquet d'erreurs dans le trailer.

Dans cette bande-annonce, supprimée à l'heure d'écrire ces lignes, on pouvait voir un comparatif avant / après au niveau de l'agencement de cartes de Diablo 4. Le problème, c'est que les deux images ont été interverties. Autrement dit, l'après était l'avant et vice-versa. Et ça ne s'arrête pas là. La vitesse du cheval, censé être meilleure dans la saison 2, était identique. Il y aussi une démonstration sur les nouveautés en matière d'XP, mais là encore, des erreurs grossières se sont glissées. La manière de calculer n'était pas la bonne, et donc, le résultat était totalement faussé.

Une situation lunaire qui a eu le mérite d'amuser le vidéaste. « J'essaie de créer un engouement autour de cette saison 2 de Diablo 4. Mais vous (ndlr : Blizzard) me rendez la tâche très difficile. La BlizzCon arrive. Si vous voulez m'envoyer toutes vos présentations en amont en signant un accord de non divulgation afin de faire une double vérification... ». Une erreur de parcours qui n'a pas réussi à passer entre les gouttes.

La saison 2 de Diablo 4 sera disponible dans quelques heures et ça promet d'être un chantier titanesque vu les notes de patch publiées par Blizzard. Des nouveautés qui vont faire revenir les joueurs à coup sûr d'après la société. « Il y a beaucoup de choses qui ont été accueillies très positivement par les fans. J’ai eu beaucoup de conversations positives avec des gens très enthousiastes concernant les changements. Je pense que c’est un facteur de motivation suffisant pour que les joueurs reviennent jouer ».