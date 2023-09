L'histoire de Diablo 4 n'est pas encore close, et Blizzard est activement en train de peaufiner la Saison 2 pour le grand plaisir des amateurs du jeu. Précisément, l'éditeur a l'intention de lever bientôt le voile sur plus de détails.

Suite à un lancement certes réussi mais faisant l'objet de controverses, notamment en raison de critiques sur l'équilibrage et les bugs, Blizzard aspire à redorer son blason. Dans cette optique, Rod Ferguson, le responsable de Diablo 4, donnait déjà un avant-goût de la nouvelle saison le 15 septembre dernier, promettant un contenu riche et diversifié.

La saison 2 de Diablo 4 se dévoile très vite

Afin de dévoiler quelques prémices et d'éclairer les joueurs sur les nouveautés à venir, Blizzard a prévu d'organiser deux livestreams de développeurs les 4 et 10 octobre. Ces diffusions permettront aux amateurs du jeu de se familiariser avec les diverses optimisations et les modifications de l'équilibrage des classes envisagées pour la saison 2 de Diablo 4.

Selon un article publié sur le blog des développeurs, le premier livestream, planifié pour le 4 octobre à 20h00 (heure française), révèlera plusieurs améliorations, telles que l'extension de l'espace de stockage de l'inventaire et des perfectionnements dans le fonctionnement des donjons et des montures. De plus, une session de questions-réponses permettra aux joueurs d'interagir directement avec les développeurs. Une occasion en or de demander tout ce qui vous passe par la tête. Le deuxième stream, prévu le 10 octobre, sera lui dédié aux ajustements de l'équilibre des classes dans la nouvelle saison.

Un contenu qui donne envie. Mention spéciale au nouveau boss, effrayant à souhait.

À quoi s'attendre ?

Avertissement : cette partie de l'article pourrait révéler des éléments de l'intrigue de Diablo 4.

À quoi peut-on s'attendre ? Nous savons d'ores et déjà que la Saison du Sang (nom officiel de la S2) introduira un nouveau compagnon chasseur de vampires, Erys, ainsi qu'une quête inédite se déroulant après la défaite de Lilith, centrée sur un seigneur vampire menaçant Sanctuary. Cinq nouveaux boss de fin de jeu et des retours notables sont également au rendez-vous, proposant aux joueurs la chance de dénicher des objets rares en les vainquant.

Les attentes de la communauté de joueurs sont élevées, surtout quand on sait qu'un fan a déjà atteint le niveau maximum dans toutes les classes lors de la première saison de Diablo 4. Alors que la plupart des joueurs n'ont pas encore exploré l'ensemble du contenu disponible, introduire des nouveautés s'avère crucial pour maintenir l'intérêt autour de Diablo 4 en tant que jeu service. Reste à voir si les deux livestreams à venir sauront combler la curiosité et répondre aux attentes de tout le monde. Ce n'est pas toujours simple de combler tout le monde, encore moins sur un Diablo.