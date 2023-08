Quel est le moyen de faire oublier les déboires de la saison 1 ? En créant la surprise à la Gamescom 2023. Personne ne s’y attendait et pourtant. Pour profiter de l’aura de l’événement européen et orienter les discussions vers quelque chose de plus positif, Blizzard a révélé la saison 2 de Diablo 4 cette nuit.

Ce sont cette fois les vampires qui viendront envahir Sanctuaire. Suivant les ordres de leur seigneur, l’armée assoiffée de sang a provoqué la colère de la population et vous devez apprendre à les chasser. Pour vous aider dans votre tâche, vous serez accompagnés d’une spécialiste en la matière, Erys jouée Gemma Chan connue pour ses rôles dans Les Eternels, Humans ou encore Crazy Rich Asians.

La Saison du Sang comporte donc une nouvelle série de quêtes, des pouvoirs vampiriques et pas moins de 5 boss endgame supplémentaires qui lâcheront des objets uniques ou ultra-uniques spécifiques. Quelques améliorations de confort de jeu fébrilement attendues par la communauté de joueurs seront ajoutées à l’occasion de la saison 2 de Diablo 4. On pense notamment à une gestion d’inventaire plus efficace pour les gemmes ou encore la possibilité de conserver les points de parangon, charges de potion, améliorations de capacité d’oboles et points de compétence lors de la nouvelle saison si vous les aviez déjà obtenus avec un personnage du royaume éternel ou du royaume saisonnier précédent. Des changements seront également apportés à quelques autres éléments dont les dégâts critiques, les résistances élémentaires et les effets de statut (vulnérable, accablement etc…).

Toutes ces belles choses seront donc à découvrir le 17 octobre 2023, date à laquelle la saison 2 de Diablo 4 sera déployée. Les développeurs préviennent par avance, ceci n’est qu’un aperçu de ce qui vous attend avec la Saison du Sang. Blizzard communiquera plus amplement à leur sujet à l’approche de sa sortie lors d’un prochain Feu de Camp, un livestream qui permettra de faire le point sur les futurs ajouts.