Diablo 4 a fait des mécontents et a essuyé une petite fuite de joueurs suite au lancement chaotique de sa saison 1, et ce n’est pas à cause des serveurs cette fois. Non, les fautifs, ce sont les correctifs. Un très gros patch qui a été déployé pour la sortie de la Saison de la Malfaisance et qui a malheureusement détruit la plupart des classes, Sorcier et Barbare en tête. Blizzard s’est donc retrouvé obligé de revenir sur ses décisions et de travailler sur une nouvelle mise à jour. Un patch de patch pour sauver la saison 1, et c’est enfin disponible.

Un gros patch pour réparer la saison 1 de Diablo 4

Tout le monde l’attendait, la fameuse mise à jour censée relever la barre et sauver la saison 1 de Diablo 4. Alors que le studio bannit les joueurs à tour de bras après l’abus d’un exploit bug important, les développeurs mettent en ligne leur fameux patch très attendu. Au menu des festivités, de très gros changements concernant les classes, le sorcier et le Barbare en tête de peloton donc, mais aussi pas mal d’ajustements de la jouabilité globale, dont un rehaussement significatif de la difficulté. On fait le tour.

La classe Barbare, un regain de puissance qui fait du bien

C'est l'une des classes les plus touchées par l'ancien patch qui revient d'entre les morts avant le Nécromancien, le Barbare prend ici un sérieux buff généralisé. Le gain de sa ressource primaire, la fureur, a été augmenté sur la plupart de ses compétences principales afin de rendre les combats plus vifs et surtout de lui permettre de décimer efficacement les packs de monstres. Il en sera de même pour ses capacités passives les plus importantes, comme Résistance Agressive ou encore Plaies Béantes, qui sont ici boostées et permettent à la fois de gagner en survivabilité mais aussi en puissance. En parallèle, la grande majorité des aspects légendaires de la classe et des objets uniques ont tous été améliorés eux aussi. Les builds hémorragiques devraient être de nouveau jouable sans trop de difficulté.

La résurrection des Barbares

Compétences

Raclée Gain de fureur augmenté de 11 à 13.

Écorchement Gain de fureur augmenté de 10 à 13.

Frénésie renforcée Gain de fureur augmenté de 2 à 3.

Fente Gain de fureur augmenté de 10 à 12.

Coup double Dégâts augmentés de 40 % à 50 %.

Rupture renforcée Dégâts augmentés de 45 % à 70 %.

Charge renforcée Dégâts augmentés de 30 % à 60 %.

Charge puissante Durée de vulnérabilité augmentée de 2 à 4 s.

Soulèvement violent Vous obtenez l’effet de Rage du berserker pendant 2 s si Soulèvement inflige des dégâts à au moins 2 adversaires ou à un boss, et pendant 3 s s’il inflige des dégâts à au moins 4 adversaires.



Compétences passives

Résistance agressive Réduction des dégâts augmentée de 3 % à 4 %.

Plaies béantes Dégâts de saignement infligés sur la base du bonus de dégâts critiques augmentés de 100 % à 115 %. Dégâts de saignement pendant l’accablement augmentés de 11 % à 70 %.

Sans contrainte Bonus aux dégâts de l’effet de Rage du berserker augmenté de 25 % à 35 %. Changement de l’info-bulle pour qu’elle reflète de manière plus claire la valeur de cette compétence passive principale.

Arsenal ambulant Durée de bonus aux dégâts augmentée de 6 à 8 s.



Aspects légendaires

Aspect de force ancestrale Dégâts augmentés de 32-50 % à 40-58 %.

Aspect de pulsion de mort Épines augmentées de 0,5-0,75 à 0,65-0,85.

Aspect de furie implacable Le pourcentage du coût de la compétence principale qui vous est rendu est augmenté de 10-20 % à 20-30 %. Fonctionnalité supplémentaire : Ce coût vous est également rendu lorsque vos coups atteignent des boss.

Aspect de charge ancestrale Dégâts augmentés de 50-100 % à 75-125 %.

Aspect de rage ardente Dégâts augmentés de 0,22-0,28 à 0,3-0,38.

Aspect de Bul-Kathos Réduction des dégâts lors d’un tremblement de terre augmentée de 5-15 % à 15-25 %.

Aspect de tremblement de terre Bonus aux dégâts lors d’un tremblement de terre augmenté de 5-15 % à 15-25 %.



La classe Sorcier enfin jouable après avoir été détruite

Les sorciers sont certainement ceux qui ont le plus souffert lors de la mise à jour de la saison 1. La plupart des builds s'étaient fait détruire, obligeant les joueurs à revoir entièrement leur copie, et la survie globale de la classe était devenue critique. Mais ça, c'était avant. Avec ce nouveau patch, Diablo 4 retrouve enfin ses magiciens. Blizzard leur rend enfin leur capacité destructrice. La survie est ainsi décuplée au même titre que les dégâts.

Ici, pour faire très simple, les développeurs touchent à absolument toutes les facettes de la classe. De gros buffs ont été donnés aux compétences actives et passives, tandis que les statistiques des runes de Panrangon ont largement été augmentées. Enfin, c'est la quasi totalité des aspects légendaires qui ont été retouchés, rendant la plupart des builds une nouvelle fois jouables et qui devraient aussi vous permettre d'en créer de nouveaux sans trop vous casser la tête.

Oui ma grande, tu vas pouvoir jeter de grosses boules de feu destructrices !

Compétences

Éclair de feu fulgurant Lorsqu’il touche une cible, Éclair de feu génère 2 points de mana.

Boule de feu renforcée Lancer Boule de feu augmente son rayon de 50 %.

Boule de feu destructrice Dégâts critiques de Boule de feu augmentés de 20 %. Ce bonus monte à 30 % si Boule de feu touche au moins 3 ennemis.

Chaîne d’éclairs supérieure À chaque fois que Chaîne d’éclairs ricoche, elle inflige 5 % de dégâts supplémentaires pendant toute la durée.

Chaîne d’éclairs destructrice Chances de former de l’Énergie crépitante augmentées de 25 % à 30 %.



Compétences passives

Virtuosité de Vyr Bonus aux dégâts augmenté de 10 % à 15 %.

Férocité d’Esu Fonctionnalité supplémentaire : Les deux bonus s’appliquent également pendant 3 secondes lorsque vous infligez un coup critique à un boss.

Combustion Vos effets de brûlure infligent x20 % de dégâts supplémentaires auxquels s’ajoutent x2 % de dégâts par source de brûlure unique que vous avez appliquée à l’adversaire.



Parangon

Nœud légendaire Chaleur ardente Lancer Boule de feu ou Météore augmente vos chances d’infliger un coup critique de 5 % pendant 5 s, jusqu’à un maximum de 15 %.

Nœud légendaire Conduction incessante Dégâts de l’énergie crépitante augmentés de 2 % à 3 % par tranche de 20 points d’intelligence que vous avez.

Glyphe rare Renforcement Réduction des dégâts augmentée de 10 % à 15 %.

Glyphe rare Territoire Réduction des dégâts augmentée de 10 % à 15 %.

Glyphe rare Tutélaire Réduction des dégâts augmentée de 13 % à 25 %.

Nœud rare Dépositaire des flammes Réduction des dégâts augmentée de 4 % à 5 %. Bonus de réduction des dégâts augmenté de 4 % à 5 %.

Nœud rare Braises fumantes Réduction des dégâts infligés par les cibles en feu augmentée de 4 % à 5 %. Bonus de réduction des dégâts infligés par les cibles en feu augmenté de 4 % à 5 %.

Nœud rare Garde Réduction des dégâts infligés par les cibles vulnérables augmentée de 4 % à 5 %. Bonus de réduction des dégâts infligés par les cibles vulnérables augmenté de 4 % à 5 %.

Nœud rare Oppression Réduction des dégâts infligés par les cibles vulnérables augmentée de 4 % à 5 %.

Nœud rare de Résilience à la foudre Bonus au maximum de vie augmenté de 4 % à 6 %.



Aspects légendaires

Aspect du serpent Augmente de 1 le nombre d’hydres actives et leur durée de 14-24 %. Cette modification s’applique désormais aussi à l’effet de l’enchantement des hydres.

Aspect de conflagration Bonus aux dégâts de brûlure augmenté de 20-30 % à 20-40 %.

Aspect du brasier ardent Bonus aux dégâts de brûlure augmenté de 30-40 % à 60-80 %.

Aspect des trois sortilèges Augmente les dégâts critiques de Météore et Boule de feu de 20-40 %. Ce bonus est doublé contre les cibles en bonne santé.

Aspect du marche-flammes Durée de bonus à la vitesse de déplacement augmentée de 4 à 6 s.

Aspect de gravité Sphère foudroyante tournoie autour de vous et inflige 15-25 % de dégâts supplémentaires.

Aspect du lien intact Rebonds supplémentaires de Chaîne d’éclairs augmentés de 2 à 4.

Aspect de rechargement Chaque fois que Chaîne d’éclairs ricoche, vous gagnez 1,5 à 3 points de mana.

Aspect chargé Durée du bonus à la vitesse de déplacement augmentée de 4 à 8 s.

Aspect de conduction bondissante Bonus à la vitesse de déplacement augmenté de 20-25 % à 25-30 %.

Nouvel aspect légendaire – Aspect du mage seigneurial La réduction des dégâts octroyée par la compétence passive principale Maîtrise de Vyr est augmentée de 6-9 % pour chaque adversaire à proximité, jusqu’à un maximum de 18-27 %.

Aspect d’orbite gelée Dégâts augmentés de 20-30 % à 30-40 %.

Aspect de tempête grondante Bonus aux dégâts augmenté de 11-20 % à 21-30 %.

Aspect du voile de neige La durée pendant laquelle vous êtes inarrêtable est augmentée de 2-3 s à 3-5 s. Fonctionnalité supplémentaire : Confère également 10 % de bonus d’armure pendant 3-5 s.

Aspect incendiaire Coup de chance : les dégâts de vos compétences de pyromancie ont jusqu’à 12-17 % de chances de restaurer 10 points de mana.

Aspect du garde-neige Tant que vous êtes dans votre Blizzard et pendant 3 s après avoir quitté sa zone d’effet, vous subissez 20-25 % de dégâts en moins.

Aspect de concentration Régénération de mana augmentée de 20-30 % à 40-50 %. Prérequis de durée pour obtenir cet effet réduit de 3 à 2 secondes.



Toi aussi le Druide ta classe a eu des buffs

Les autres classes et la jouabilité globale de Diablo 4 ont aussi été touchées

Nécromancien, Voleur et Druide ont eux aussi reçu quelques ajustements, mais bien moins importants que les deux autres classes citées ci-dessus. Les Nécromanciens, par exemple, n'ont que la compétence Éclats d'os de réajustée et qui voit son temps de recharge augmenté d'une seconde. La classe Voleur quant à elle, gagne des effets de perforation sur sa compétence Flèche puissante primaire et de renversement sur Pluie de flèches suprême. Quelques améliorations de dégâts sont également à noter sur Piège de poison (Dégâts augmentés de 344 % à 396 %) et Chausse-trappe renforcée (Bonus aux dégâts augmenté de 3 % à 5 %). Enfin, les Druides profitent d'un gain d'esprit sur toutes leurs compétences primaires et d'une augmentation des statistiques sur les compétences Lycanthropes et Compagnons. Oui, ce nouveau patch de Diablo 4 touche absolument a tout, et c'est tant mieux.

Une difficulté réhaussée et de meilleures récompenses

Mais c'est surtout les modifications à la jouabilité qui nous intéressent dans ce gros patch 1.1.1 de Diablo 4. En ce qui concerne les Donjons Cauchemar et les Vagues Infernales, la densité des monstres a été largement augmentée et les boss recevront un gros gain de points de vie en fonction de leur niveau. La difficulté devrait donc être un poil plus relevée et ce, même si Blizzard a supprimé plusieurs affixes des Donjons Cauchemar. Les récompenses ont quant à elles été augmentées. Le taux de loot d'équipement légendaire sur les boss de niveau 35+ a été amélioré, tout comme celui des Événements de Légion. Blizzard souhaite vraiment diversifier les approches de l'end game pour les joueurs.

Densité des monstres

Nous augmentons la densité des monstres dans les donjons du Cauchemar ainsi que dans les vagues infernales.

Au-delà du niveau 60, les boss auront davantage de points de vie. Exemples : Jusqu’au niveau 60, les boss resteront inchangés. Les boss de niveau 80 voient leurs points de vie augmentés de 50 %. Les boss de niveau 100 voient leurs points de vie augmentés de 100 %. Les boss de niveau 120 voient leurs points de vie augmentés de 120 %. À partir du niveau 150, les boss voient leurs points de vie augmentés de 150 %.



Boss et évènements de Diablo 4

Les monstres boss à partir du niveau 35 auront désormais 100 % de chances d’abandonner un objet légendaire.

Les chances d’abandonner un objet légendaire sont augmentées pour les gobelins au trésor de niveau 6-14 et garanties pour les gobelins au trésor à partir du niveau 15.

Les évènements de légion confèrent désormais davantage de récompenses et assurent l’obtention d’un objet légendaire à partir du niveau 35.

Général

Nous avons apporté de multiples améliorations aux interactions des dégâts et autres effets avec les barrières actives. Les dégâts ou effets bonus qui s’appliquent lorsque la cible est atteinte ou lorsque vous infligez des dégâts s’appliqueront désormais de la même manière à travers les barrières. Ex. : le glyphe de parangon Exploitation rendra désormais vulnérables les adversaires dotés d’une barrière active. Les effets de Feindre la mort se lanceront désormais correctement lorsque le personnage-joueur disposera d’une barrière active. Ce changement concerne également le JcJ.

Varshan brisera désormais tous les segments de mur d’os à travers lesquels il se rue.

Le coût du remboursement des points de parangon et de compétences a été réduit. La réduction débute doucement à bas niveau et atteint son maximum de 40 % au niveau 100. Ex. : niveau 50 - 12 %, niveau 60 - 18 %, niveau 70 - 24 %, niveau 80 - 30 %.

Nous avons augmenté la limite de la pile d’élixirs de 20 à 99.

Vous pouvez désormais acheter un onglet de coffre supplémentaire avec de l’or depuis votre coffre.

Nous avons remis à 3 s le temps de lancer de Quitter le donjon.

Les affixes de donjon du Cauchemar suivants ont été supprimés : Brûle-ressources Coups dans le dos Élites renforcées (enchantement glacial)



Cœurs malfaisants

Cœur encagé de contresort Changement pour : lorsque vous subissez des dégâts élémentaires, vous gagnez 10-20 % de réduction des dégâts pendant 5 s.



Bande-annonce de la saison 1 de Diablo 4

S'ajoute à ces importants ajustements une tonne de correctifs divers et variés sans compter les corrections de bugs. Vous pourrez retrouver l'intégralité détaillé des notes de patch 1.1.1 directement sur le site officiel de Blizzard.