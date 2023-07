C’était un événement particulièrement attendu par la communauté de Diablo. Blizzard a tenu un direct sur Twitch afin de présenter l’avenir du jeu, paru il y a tout pile un mois. L’occasion pour les développeurs de faire un point sur ces dernières semaines, mais surtout évoquer celles à venir qui seront rythmées par la saison 1 de Diablo 4. Le studio américain était jusqu’alors resté particulièrement évasif quant à son contenu, mais on sait désormais tout de cette première partie. Thème, dates, battle pass, voici ce qu’il faut retenir de cette dense présentation.

Quand sortira la saison 1 de Diablo 4 ?

Le dernier livestream de Blizzard a fait la lumière sur les jeux Diablo à venir. L’éditeur a pris le temps de parler de son jeu mobile, décrié à son lancement il y an un de cela. Il a notamment dévoilé la toute première nouvelle classe jouable de la licence depuis presque 10 ans : les Blood Knights. Mais au diable Immortal, c’est bien de Diablo 4 dont on va parler ici. Avant toute chose, la mise à jour 1.04 déployée dans la soirée, dont les patches notes sont disponibles sur l'article surligné. L’équipe a d’ores et déjà annoncé un changement réclamé. Les coffres mystères auront désormais une chance de contenir du loot unique.

L’information que tout le monde attendait en revanche, c’est la date d’arrivée de la première saison du hack’n slash. Fin du mystère, la saison 1 de Diablo 4 arrive le jeudi 20 juillet sur l’ensemble des plateformes. Titrée Malfaisance, elle s’articulera autour d’une mystérieuse corruption qui ronge Sanctuaire et infecte le cœur de toutes les créatures, les rendant plus sanguinaires et redoutables. « Un nouvel aspect de la corruption de Lilith s’est répandu dans tout Sanctuaire et a créé des monstres malfaisants ayant perdu l’esprit qui rôdent sur un territoire submergé par cette tourmente contagieuse et massacrent sans distinction », explique Blizzard sur son site officiel.

A vous de trouver la source de cette tourmente contagieuse au cœur de la nouvelle quête introduite par la saison 1 de Diablo 4. Vous serez amenés à faire équipe avec Cormond, un ancien prêtre de la cathédrale de la Lumière un brin trop optimiste. Vous débuterez l’histoire de cette saison au niveau 1 et à Kyovashad, mais on rappelle qu'il ne sera pas nécessaire de refaire toute la campagne principale.

Les cœurs malfaisants, une nouvelle fonctionnalité

Pour survivre aux nouvelles menaces un nouveau pouvoir est également introduit : les cœurs malfaisants. Plus concrètement, en vainquant des ennemis d’élite corrompus vous obtiendrez cet item qui pourra être capturé en effectuant un rituel grâce à un objet obtenu dans la quête principale de la saison 1. Ces ennemis partiellement infectés seraient particulièrement retors selon Blizzard, mais ce ne serait que le début. Avec ce rituel, ces adversaires renaîtront en étant entièrement corrompus et donc encore plus dévastateurs. Ce sont ces versions qui laisseront tomber des cœurs malfaisants qui pourront être enchâssés comme pour une gemme.

Ce sont au total 32 nouveaux pouvoirs malfaisants et parfois aussi puissants qu’un objet légendaire qui pourront être amassés. Chacun aura une couleur différente et il sera impératif de trouver les équipements de la même couleur pour les associés. Il y aura quatre couleurs pour les cœurs malfaisants, dont un permettant d’être enchâssé avec n’importe quelle couleur, et trois différentes pour les chasses. De plus amples détails seront donnés à l’approche de l’arrivée de la saison 1 de Diablo 4, mais il a déjà été confirmé que progresser dans les niveaux de mondes permettra d’obtenir des cœurs plus puissants.

Nouveau boss et équipements

Mais l'objectif de tout joueur Diablo 4 qui se respecte sera de trouver le catalyseur de la corruption, aka le nouveau boss de cette première saison : Varshan le Consumé. Blizzard tient à conserver un peu de mystère autour de cet ennemi qu'on nous promet puissant, alors il faudra se contenter d’un nom. Cet adversaire redoutable se trouvera dans le meilleur lieu pour farmer les cœurs malfaisants : les Tunnels Malfaisants. Des donjons qu’on nous promet à forte rejouabilité, qui ne se débloqueront qu’une fois que la campagne principale de la saison est terminée. Les plus acharnés pourront également partir à la recherche de six nouveaux objets uniques et sept nouveaux aspects légendaires à obtenir tout au long de la saison 1 de Diablo 4. « Il y a de puissantes options à récolter pour chaque classe », promet l’éditeur dans son communiqué.

C'est la nouveauté la plus clivante apportée par cette saison 1 de Diablo 4. Blizzard avait annoncé la couleur d'emblée : il faudra créer un personnage dit saisonnier pour pouvoir prendre part aux nouveaux événements et s'aventurer dans le royaume saisonnier. Évidemment, vos personnages actuels ne seront pas effacés, mais ils ne pourront pas être utilisés pour mettre fin à la Malfaisance. Il sera en revanche impératif d’avoir terminé la campagne avec au moins l’un de vos personnages. Si vous en avez plusieurs, vous pourrez charger la progression de celui de votre choix à partir du 18 juillet. Cela vous permettra d’avoir la possibilité de passer la campagne avec votre personnage saisonnier et de commencer dans le vif du sujet directement. Vous aurez également accès à tous les téléporteurs et votre monture d’emblée. Toutes les zones découvertes précédemment seront déjà révélées, avec le Renom correspondant à chacune.

Plus globalement, les récompenses de Renom générales comme les points de compétences, de Parangon ou encore les charges de potion seront toujours débloquées pour l’ensemble de vos personnages. En revanche les personnages saisonniers disposeront immédiatement de 5 points de compétences et de 5 charges de potion, mais ils pourront débloquer 5 points supplémentaires. De nouveaux Aspects légendaires et des objets uniques seront par ailleurs introduits au lancement de la nouvelle saison, aussi bien dans le mode saisonnier que dans le jeu de base. Une fois la saison 1 de Diablo 4 terminée, le personnage que vous avez créé et sa progression seront transférés dans le Royaume éternel. Tous les objets lootés, y compris ceux propres à la saison, seront également transférés. Vous pourrez retrouver votre personnage quand bon vous semble, mais les mécaniques propres à la saison 1 comme les cœurs malfaisants ne seront quant à eux plus disponibles.

Que contiendra le Battle Pass de Diablo 4 ?

Cette première saison introduira surtout le premier Battle Pass saisonnier de Diablo 4. Blizzard avait déjà annoncé la couleur : il y aura une partie gratuite et une partie payante. Aucune fonctionnalité, avantage en jeu direct ou autre ne seront bloqués derrière un paywall. Ce ne seront que des cosmétiques. Le passe de combat gratuit permettra en outre de débloquer des récompenses en progressant dans les chapitres du périple saisonnier. Cela inclut des aspects légendaires uniques, un titre de maîtrise et un parchemin d’amnésie qui procure une réinitialisation gratuite de l’arbre de compétences et du plateau de parangon.

Le passe de combat Premium comprendra quant à lui 90 niveaux proposant des récompenses uniques comme ensembles d’armure clairvoyante, des montures et armures de monture, des pièces de platine et bien plus. On rappelle que celles et ceux qui ont acheté l'édition Deluxe ou Ultime de Diablo 4 auront automatiquement accès au Battle Pass payant.

Contenu principal du Passe de combat de la saison 1

27 paliers sur le circuit gratuit

Bénédictions saisonnières : le Battle Pass introduira des cendres fumantes, une ressource obtenue en progressant dans le passe. Elle servira à améliorer vos personnages saisonniers avec des bonus d’expérience, des meilleures chances d’obtenir des matériaux rares en recyclant des objets et bien plus encore.

: le Battle Pass introduira des cendres fumantes, une ressource obtenue en progressant dans le passe. Elle servira à améliorer vos personnages saisonniers avec des bonus d’expérience, des meilleures chances d’obtenir des matériaux rares en recyclant des objets et bien plus encore. Titre saisonnier « monstre cauchemardesque »

« monstre cauchemardesque » Transmogrifications pour armes et vêtements : vous pourrez obtenir une transmogrification d’arme pour chacune des cinq classes de Diablo 4 afin de mélanger les looks avec d’autres ensembles d'armures et avoir un style unique.

Contenu principal du Battle Pass Premium de Diablo 4