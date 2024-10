L'actualité autour de Diablo 4 est bouillante. Demain arrivent en effet d'un coup d'un seul son premier DLC majeur, Vessel of Hatred, et sa Saison 6 centrée sur Mephisto, le Seigneur de la Haine. Le manager de la légendaire licence hack'n'slash de Blizzard est à ce sujet revenu sur un point visiblement important pour de nombreux joueurs qui s'interrogent légitimement à ce propos, compte tenu du fait que le studio appartient à Microsoft.

Le boss de Diablo 4 se veut Pro-lixe envers les joueurs

À partir de demain, Diablo 4 entend rebattre les cartes et convaincre les héros de Sanctuaire de reprendre les armes contre Mephisto sur PC, PS5 et Xbox Series. Outre le DLC venant rajouter la luxuriante jungle de Nahantu à explorer, la nouvelle classe thématique qu'est le Sacresprit et remettre au goût du jour les mercenaires de Diablo 2, la Saison 6 va également apporter une profonde refonte de la progression du jeu de base, en plus d'une mécanique saisonnière propre.

Propriété de Microsoft oblige depuis son rachat d'Activision-Blizzard, de nombreux fans se demandaient si Diablo 4 allait avoir droit à une attention particulière vis-à-vis de la PS5 Pro à venir le 7 novembre. Rod Fergusson, le littéral boss de la franchise chez Blizzard, s'est fendu d'une déclaration on ne peut plus officielle en ce sens sur son compte X.com officiel. « On m'a beaucoup posé cette question récemment. Et je suis ravi de dire que Diablo 4 et Vessel of Hatred recevront bien le label PS5 Pro Enhanced ! Je suis très fier de nos équipes travaillant dur pour rendre cela possible. Plus de détails bientôt ».

Diablo 4 et son DLC rejoindront donc la longue liste déjà forte d'une cinquantaine de titres qui seront pleinement optimisés sur PS5 Pro. Reste toutefois encore à voir si cela sera le cas dès la sortie de la console, ou à une date ultérieure. Étant donné que Blizzard est actuellement bien occupé par le lancement imminent de Vessel of Hatred et de la Saison 6, il faudra attendre encore un peu pour en avoir le cœur net.

Source : Rod Fergusson sur X.com