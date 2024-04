La version PC de Diablo 4 est clairement celle qui doit supposément profiter au mieux du Ray Tracing. Cette fonctionnalité a cela dit aussi été déployée sur PS5 et Xbox Series. Mais sur PC comme sur consoles, le résultat n'est apparemment pas si beau à voir... surtout au niveau du compteur de FPS.

Diablo 4 brûlé par les rayons des Cieux

Diablo 4 peine malheureusement à conserver son public après un lancement très réussi. L'ajout du Ray Tracing était une manière comme une autre de faire au moins revenir les amateurs de beaux graphismes. Malheureusement, ce vœu pieux ne s'est visiblement pas montré à la hauteur de la tâche. Plusieurs vidéos comparatives ont germé pour passer le jeu au crible avec et sans cette fonctionnalité.

Compte tenu d'une vue du dessus où l'on voit assez peu les décors dans les détails, le gain visuel sur les ombres et les reflets est pratiquement imperceptible. Si l'on ajoute à cela un gameplay nerveux où nous n'avons pas vraiment le temps de nous attarder sur les reflets dans une flaque d'eau, l'utilité du Ray Tracing apparaît toute relative. Pire encore, le framerate semble en prendre un sacré coup. Même sur des monstres infernaux comme les RTX 4080 et 4090, la perte de FPS s'avère considérable.

Une fonctionnalité déjà mal-aimée sur un jeu en manque d'amour

Sur PC, activer le Ray Tracing est donc davantage une malédiction qu'une bénédiction. Le résultat n'est malheureusement guère plus reluisant sur consoles. En plus du Ray Tracing, ces versions ont reçu d'autres améliorations visuelles comme une plus haute occlusion ambiante ou des ombres de contact améliorées. Mais cela implique fatalement de faire tourner le jeu au maximum à 30 FPS... quand tout va bien. Dans un hack'n slash, la fluidité est toutefois maîtresse par rapport à la performance graphique. Nul doute que le Ray Tracing sera certainement ignoré par une large majorité de joueurs, toutes plateformes confondues.

C'est donc malheureusement un coup dans l'eau pour Blizzard (et dans une moindre mesure NVIDIA). Espérons toutefois que la Saison 4 et ses changements majeurs auront plus de succès. Diablo 4 en aurait bien besoin, en attendant sa première extension à venir courant de l'été.