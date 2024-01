Le Consumer Electronics Show (ou CES) a démarré sa nouvelle édition, et de nombreuses annonces ont déjà été faites. Sans surprise, NVIDIA était présent sur place, notamment pour introduire les Geforce RTX 4000 SUPER. Néanmoins, elle n'en est pas restée là. Elle en a profité pour parler de Diablo 4, avec une bonne surprise qui était très attendue par certains joueurs. Pour faire bonne mesure, une bande-annonce a officialisé la nouvelle.

Diablo 4 va avoir droit au ray tracing

En effet, le CES 2024 fut également l'occasion pour le constructeur de dévoiler au grand jour l'arrivée du ray tracing sur Diablo 4. Il faudra juste faire preuve d'encore un peu de patience, puisque ça arrivera lors d'une mise à jour graphique qui sera déployée en mars 2024. Il va sans dire que beaucoup de joueurs attendaient la sortie de cette fonctionnalité, et c'est comme un rêve devenu réalité. Qui sait, ça en motivera peut-être plus d'un à retourner sur le jeu s'ils ont fait une pause.

Au niveau des changements, on est en terrain connu. Le ray tracing permettra de rendre Diablo 4 bien plus beau, avec notamment des reflets plus réalistes pour l'eau, les armures, les fenêtres, etc. Et là, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. D'une manière générale, ces améliorations devraient « rendre les batailles dans le Sanctuaire encore plus spectaculaires ». Pour le moment, on ne sait si la PS5 et la Xbox Series X|S auront droit à cette update. D'où le fait qu'on dit que c'est une bonne nouvelle pour les joueurs PC. Affaire à suivre pour le reste de la communauté.

La saison 3 et le DLC en approche

La saison 3 de Diablo 4 ne devrait normalement pas tarder à être lancée. C'est prévu pour ce mois-ci, sans plus de précision. Rassurez-vous, il n'y a pas de report à l'horizon, on espère simplement qu'elle ne subira pas un lancement difficile. Selon les développeurs, on en saura plus dans les semaines à venir. Ensuite, la prochaine étape sera l'extension Vessel of Hatred. Malheureusement, elle se fait bien discrète, et ne semble pas prête à pointer le bout de son nez.

Pourtant, sa fenêtre de sortie est bien fixée en 2024. Est-ce qu'on en saura davantage au cours du mois de janvier ? En même temps que le lancement de la saison 3 ? C'est une possibilité à ne pas écarter. D'ailleurs, il se peut aussi que le DLC de Diablo 4 débarque en parallèle de la mise à jour venant ajouter le ray tracing. Les options sont nombreuses, mais pour l'heure, on souhaiterait au moins se mettre une bande-annonce sous la dent.