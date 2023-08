Il va sans dire que Diablo 4 a connu quelques difficultés depuis sa sortie, l'un des principaux responsables étant un gros patch déployé peu avant le début de la saison 1. Ce dernier a apporté des changements qui n'ont clairement pas été salués par la communauté. Il fallait rectifier le tir, et vite. Le 8 août prochain, tout rentrera normalement dans l'ordre grâce au patch 1.1.1 d'ores et déjà applaudi par les joueurs et joueuses. Toutefois, il y a des informations sur cette mise à jour qui sont passées inaperçues.

Les crashs dans Diablo 4, c'est fini !

Même si ce n'est pas expliqué clairement dans la description du patch 1.1.1, il va y avoir des ajustements faits au niveau de la gestion de ce qu'on appelle la VRAM (ou video RAM). Pour cette explication, pas la peine de rentrer dans les détails, il faut simplement retenir que la façon dont Diablo 4 gérait la VRAM provoquait des bugs, des lags voire des crashs. Ce problème, qui existait déjà au lancement, avait normalement été réglé par les développeurs. Néanmoins, il a refait surface à cause d'un patch récent, venant au passage affecter les utilisateurs de la PS5. Cependant, si comme beaucoup vous êtes affecté par ce souci, alors l'heure est aux réjouissances.

Pour cause, Adam Fletcher, gestionnaire de la communauté sur Diablo 4, a affirmé que le patch 1.1.1 allait apporter des retouches quant à la gestion de la VRAM. De quoi rassurer les fans qui avaient peur de ne pas pouvoir continuer à jouer au jeu dans des conditions favorables.

Après avoir modifié la gestion de la VRAM, nous avons faits des tests en interne et nous avons constaté que les niveaux de mémoire restaient constants même au bout de plusieurs heures de jeu. Adam Fletcher

Un patch 1.1.1 prometteur

Pour les retardataires, une piqûre de rappel s'impose quant aux modifications amenées par ce nouveau patch de Diablo 4. Outre les correctifs et autres petits ajouts, il va surtout venir améliorer l'efficacité des classes, en particulier les Sorciers et les Barbares. Les autres changements majeurs se situent du côté des objets Légendaires, des Donjons Cauchemar, mais également des monstres et des boss. Tous vont connaître des ajustements accueillis, pour l'instant, de façon positive par la communauté de Diablo 4.

