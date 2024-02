Diablo 4 a récemment donné le coup d'envoi de sa saison 3. Cette dernière fait suite à la Saison du Sang qui, malgré un démarrage difficile, a connu un certain succès. Maintenant, place à la suite, mais surtout aux changements. Eh oui, Blizzard compte bien montrer qu'il est à l'écoute de la communauté, des fans de la première heure, des néophytes, bref, de tout le monde. Il a ainsi déployé une nouvelle mise à jour, qu'on peut seulement qualifier de massive. Des nouveautés, il y en a, et pas qu'un peu. Qu'est-ce qu'on a au programme ?

Diablo 4 s'offre une nouvelle mise à jour conséquente

Le nouvel opus souhaite frapper fort avec sa Saison des Assemblages. On retrouve notamment l'ajout du Compagnon Seneschal, un allié robotique en forme d'insecte. Celui-ci va accompagner le joueur, et il peut être directement impliqué dans les combats, offrir du soutien, etc. On a aussi les Vaults, le nouveau type de donjon proposant des défis uniques jonchés de pièges et d'ennemis coriaces. Bref, on a affaire à de nombreux ajouts qui font faire plaisir aux fans. Mais qu'en est-il du nouveau patch qui vient de sortir ?

Avant toute chose, il faut savoir qu'il corrige un bon paquet de bugs. La plupart d'entre eux ont eu un impact sur la saison 3, et le studio n'a donc pas chômé pour s'en débarrasser le plus vite possible. Les retouches en question se situent aussi bien au niveau de la jouabilité que des donjons ou de l'interface utilisateur. La liste est longue, très longue, et ça montre que les choses n'ont pas été faites à moitié. Mis à part ça, on note un équilibrage du côté des compétences du Seneschal. Il en va de même pour l'affixe Vampirisme, qui aura tout de même droit à des améliorations dans une future update.

Notes de patch de la version 1.3.1 de Diablo 4

La quantité de points de vie pouvant être soignée par un monstre possédant l’affixe Vampirisme a été réduite.

Niveau de monde I : 10 % → 5 %

Niveau de monde II : 20 % → 10 %

Niveau de monde III : 35 % → 15 %

Niveau de monde IV : 50 % → 25 %

L’affixe Suppression a été ajusté dans Diablo 4. Le champ de suppression n’est plus activé en permanence. Sa durée est désormais de 6 secondes et son temps de fonctionnement varie entre 50 et 75 %. Le champ peut être annulé si le monstre possédant l’affixe est étourdi, gelé, renversé ou hébété.

Nous avons ajusté la disposition et l’apparition des monstres pour plusieurs donjons. D’autres ajustements mineurs ont également été apportés.

Les emblèmes de donjon du Cauchemar afficheront désormais les niveaux des monstres correspondant à leur propre niveau.

Saison des assemblages

Les mises à jour suivantes ont été appliquées aux compétences du sénéchal. Rotation : dégâts augmentés de 30 %. Martèlement : dégâts augmentés de 30 %. Embuscade : dégâts augmentés de 20 %. Empaleur : dégâts augmentés de 30 %. Feu concentré : dégâts augmentés de 20 %. Trait de foudre : dégâts augmentés de 20 %. Luciole : dégâts augmentés de 10 %. Tempête : dégâts augmentés de 10 %. Reconstruction : soins augmentés de 22 % à 32 % du maximum de vie au niveau 1. Au niveau 10, soins augmentés de 40 % à 50 % du maximum de vie. Assistance frigide : dégâts augmentés de 50 % à 60 % des dégâts de la compétence concernée. Assistance saignante : dégâts augmentés de 50 % à 60 % des dégâts de la compétence concernée. Assistance d’électrocution : dégâts augmentés de 50 % à 60 % des dégâts de la compétence concernée. Assistance empoisonnée : dégâts augmentés de 50 % à 60 % des dégâts de la compétence concernée. Assistance crépusculaire : dégâts augmentés de 50 % à 60 % des dégâts de la compétence concernée. Assistance brûlante : dégâts augmentés de 50 % à 60 % des dégâts de la compétence concernée.



Correction de bugs pour Diablo 4

Accessibilité

Correction d’un problème à cause duquel le lecteur d’écran ne lisait pas le nombre de points disponibles dans les menus de l’arbre des compétences ou de parangon.

Correction d’un problème à cause duquel le lecteur d’écran ne fonctionnait pas correctement lors de la visualisation des affixes possibles lors d’un enchantement.

Correction d’un problème à cause duquel le lecteur d’écran n’indiquait pas si une pierre de contrôle active était compatible avec une pierre d’harmonie en surbrillance.

Correction d’un problème à cause duquel le lecteur d’écran prononçait incorrectement le nom du rang lors de la montée en rang du sénéchal.

Correction d’un problème à cause duquel le lecteur d’écran ne communiquait pas correctement le texte associé aux cendres fumantes.

Correction d’un problème à cause duquel le lecteur d’écran ne lisait pas les titres des onglets du menu social.

Saison des assemblages

Correction d’un problème à cause duquel les chapitres V et VI du périple saisonnier n’indiquaient pas la puissance d’objet des récompenses reçues pour avoir terminé les chapitres.

Correction d’un problème à cause duquel Ayuzhan ne se trouvait pas dans la salle des Portes une fois la série de quêtes saisonnière terminée.

Correction d’un problème à cause duquel Ayuzhan n’attaquait pas les adversaires lors de la quête La tumeur.

Correction d’un problème à cause duquel un deuxième Ayuzhan était visible lors de la quête Vol et création de corps. (C’est bizarre, je crois que je vois double.)

Correction d’un problème à cause duquel la progression de la quête Vol et création de corps pouvait être bloquée si tous les adversaires étaient tués avant que l’objectif devienne « Détruisez les pierres runiques corrompues ».

Correction d’un problème à cause duquel le mur de brouillard de la quête Vol et création de corps pouvait fonctionner incorrectement lors d’une partie en groupe.

Correction d’un problème à cause duquel le personnage-joueur pouvait se retrouver coincé entre le mur et un coffre lors de la quête Le miracle.

Correction d’un problème à cause duquel les objets portés sur le dos du personnage-joueur pouvaient devenir invisibles pendant la quête Le miracle.

Correction d’un problème à cause duquel il était impossible de terminer la quête Le monde tel qu’il le connaissait si toutes les pierres de sénéchal étaient déjà améliorées au niveau maximum.

Correction d’un problème à cause duquel un objectif affiché lors de la quête « Le monde tel qu’il le connaissait » était de fabriquer une pierre d’harmonie, alors que le véritable objectif était de fabriquer une cache de sénéchal.

Correction d’un problème à cause duquel le fait de progresser dans la quête « Tambourinement dans le caveau » pouvait provoquer une instabilité du jeu en mode coop local.

Correction de plusieurs problèmes à cause desquels il était possible de bloquer la progression de la quête « Une blessure purulente » en se téléportant et en revenant.

Correction d’un problème à cause duquel il était possible de quitter le donjon avant la fin de la quête L’ennéade.

Correction d’un problème à cause duquel la compétence Rotation du sénéchal affichait une valeur de dégâts incorrecte pour son rang suivant.

Correction d’un problème à cause duquel les cumuls de Glace causés par la compétence Assistance frigide du sénéchal ne s’appliquaient pas dans certaines circonstances, par exemple quand le personnage-joueur mourrait et était réanimé.

Correction d’un problème à cause duquel les effets de dégâts sur la durée appliqués par le sénéchal ne bénéficiaient pas des compétences passives de classe ou des effets des objets légendaires (p. ex. les dégâts de brûlure ne bénéficiaient pas de la compétence Chaleur du sorcier ou de la sorcière).

Correction de divers problèmes d’IU concernant le sénéchal.

Correction d’un problème à cause duquel les caches de sénéchal pouvaient être ouvertes avant l’acquisition d’un sénéchal et n’octroyer aucun objet dans Diablo 4.

Correction d’un problème à cause duquel la rareté des pierres d’harmonie et de contrôle ne s’affichait pas correctement lorsqu’elles étaient enchâssées.

Correction d’un problème à cause duquel un nom d’objet incorrect était affiché dans l’info-bulle de la pierre d’harmonie de ralentissement lorsque celle-ci était au sol.

Correction d’un problème à cause duquel de nombreuses info-bulles de pierre d’harmonie ne se mettaient pas à jour si la pierre était associée à une pierre de durée.

Correction d’un problème à cause duquel le fils de Malphas pouvait subir des dégâts à cause des pièges, au point qu’il avait parfois peu de points de vie quand les personnages-joueurs le rencontraient pour la première fois.

Correction d’un problème à cause duquel les pièges avec tourelle pouvaient lancer des projectiles invisibles.

Correction d’un problème à cause duquel les pièges à plancher électrifié pouvaient affecter les personnages-joueurs même si divers effets d’insensibilité, par exemple Brume de sang ou Froid intense, étaient actifs.

Correction d’un problème à cause duquel les pièges avec pilier rotatif ne se rétractaient pas entièrement sous terre si le personnage-joueur retournait à l’emplacement du piège après sa mort.

Correction d’un problème à cause duquel l’effet visuel des dégâts sur la durée causés par les coffres piégés disparaissait avant la fin des dégâts.

Correction d’un problème à cause duquel un service d’alchimiste était affiché sur la carte de la salle des Portes.

Correction d’un problème à cause duquel du texte temporaire était affiché dans le menu Rituel de la déchéance.

Correction d’un problème à cause duquel les personnages-joueurs ne pouvaient pas utiliser l’option Quitter le donjon à l’intérieur de la bibliothèque dans diverses circonstances.

Correction d’un problème à cause duquel l’avertissement concernant la perte de charges ne s’affichait pas lors de l’utilisation de l’option Quitter le donjon pour quitter un caveau.

Diverses corrections apportées à la série de quêtes saisonnière dans Diablo 4.

Jouabilité

Correction d’un problème à cause duquel l’anneau du ciel sans étoiles n’octroyait pas de cumuls lors du lancement de compétences canalisées.

Correction d’un problème à cause duquel un voleur ou une voleuse victime de Gel en utilisant Célérité pouvait être incapable d’utiliser des compétences.

Correction d’un problème à cause duquel la marque de sang ne pouvait être retirée si elle était infligée alors que le personnage-joueur était sur une monture.

Correction d’un problème à cause duquel Tourbillon pouvait être canalisé et rester immobile en utilisant la navigation par clavier ou en utilisant une manette dans certaines circonstances.

Donjons et bastions dans Diablo 4

Correction d’un problème à cause duquel il était impossible de recevoir de l’animus comme butin au rempart brisé ou dans le ravin obscur, ce qui bloquait la progression.

Correction d’un problème à cause duquel le mur de brouillard du Zénith pouvait être traversé si le personnage-joueur était sous l’effet d’un sanctuaire de conduction.

Correction d’un problème à cause duquel l’objectif « Tuez l’ensemble des adversaires » présent dans divers donjons ne se mettait pas à jour correctement, ce qui bloquait la progression dans Diablo 4.

Correction d’un problème à cause duquel Baelgemoth, à Túr Dúlra, pouvait quitter l’arène de boss si un autre personnage-joueur du groupe se trouvait à l’extérieur du mur de brouillard.

Correction d’un problème à cause duquel les personnages-joueurs étaient parfois incapables de quitter un donjon en passant par l’action dans la roue d’emotes ou l’entrée du donjon.

Correction d’un problème à cause duquel les sentinelles pouvaient apparaître à l’extérieur de la carte de la vigie de la Lumière, ce qui bloquait la progression.

Correction d’un problème à cause duquel la progression dans le temple des Déchus pouvait être bloquée si l’idole était tuée trop rapidement.

Interface utilisateur et expérience utilisateur

Correction d’un problème à cause duquel la compétence Incinération des sorciers et sorcières n’affichait pas d’effets visuels supplémentaires lorsqu’elle était lancée avec 10 rangs ou plus dans Diablo 4.

Correction d’un problème à cause duquel le fait de toucher une cible avec Frénésie des barbares n’affichait pas les dégâts en chiffres de manière cohérente.

Correction d’un problème à cause duquel les effets visuels des dégâts sur la durée n’apparaissaient pas correctement pour certains nécromanciens et nécromanciennes.

Correction d’un problème à cause duquel les personnages-joueurs pouvaient se déplacer à l’aide des commandes par clavier pendant un échange.

Correction d’un problème à cause duquel les déplacements n’étaient pas interrompus si les commandes par clavier étaient utilisées pour interagir avec le coffre.

Correction d’un problème à cause duquel l’interaction entre la souris et la discussion textuelle pouvait fonctionner incorrectement si les commandes par clavier étaient activées.

Correction d’un problème à cause duquel la sélection n’était pas sauvegardée lorsqu’un ornement était appliqué dans l’onglet Effets.

Correction d’un problème à cause duquel les actions ajoutées à la roue d’actions pouvaient continuer de fonctionner même en explorant les menus, ce qui causait des comportements étranges.

Correction d’un problème à cause duquel les récompenses de passe de combat qui accordaient un titre n’en affichaient que le préfixe, et non le suffixe.

Correction d’un problème à cause duquel les noms des compétences Tir pénétrant renforcé et Tir pénétrant amélioré étaient inversés.

Correction d’un problème à cause duquel la notification concernant de nouveaux ornements disponibles à l’écurie ne disparaissait pas.

Correction d’un problème à cause duquel les comparaisons de statistiques entre deux objets ou lors de l’amélioration pouvaient être inexactes si le ou les objets comparés possédaient plusieurs fois la même statistique (par ex. une comparaison entre deux totems offrant une réduction du temps de recharge à la fois comme affixe inhérent et comme affixe supplémentaire).

Correction d’un problème à cause duquel les emotes assignées pouvaient être marquées comme n’étant pas assignées dans le menu Emote.

Correction d’un problème à cause duquel le curseur ne s’affichait pas lors de l’ouverture d’un livre du savoir à l’aide de la navigation par clavier.

Correction d’un problème à cause duquel l’IU n’affichait pas correctement les compétences associées aux touches du pavé numérique.

Correction d’un problème à cause duquel les personnages-joueurs affichés sur la liste des Joueuses et joueurs locaux n’étaient pas classés correctement.

Correction d’un problème à cause duquel le bouton Valeurs par défaut du menu des options ne fonctionnait pas.

Correction d’un problème à cause duquel le jeu pouvait devenir instable lors de l’affichage du défi « Un peu de tout » dans les collections.

Correction de plusieurs problèmes à cause desquels le texte descriptif concernant l’alternance entre la navigation par clavier et par souris était légèrement inexact.

Correction de plusieurs problèmes à cause desquels le brouillard de guerre ne s’affichait pas correctement.

Diverses améliorations de confort de jeu concernant le mode de changement de compétences.

Divers