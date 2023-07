On y est, la saison 1 de Diablo 4 s'est lancée hier soir et les choses ne se sont pas passées exactement comme prévu. Pas du tout comme prévu même. Mais Blizzard n'a pas dit son dernier mot, et ce, même si les joueurs se moquent et se disent déçus.

Très attendue, la saison 1 de Diablo 4 a été mise en ligne hier soir aux alentours de 19h chez nous. Avant même sa sortie, une très grande majorité de la communauté était déjà en train de criser. La simple lecture des notes de patch les a en effet refroidis à cause d'une quantité folle de nerfs pour la plupart des classes, mais aussi des mécaniques de jeu comme le gain d'XP qui a été remanié pour éviter la multiplication des mules (sur le papier).

Un démarrage en catastrophe pour la saison 1 de Diablo 4

Mais malgré la colère, les serveurs ont pris très, très cher hier soir lors du lancement de la saison 1, et ça a dérapé.Bien que beaucoup de joueurs se moquent de la saison 1 sur les réseaux sociaux en multipliant les critiques et les memes, des milliers de personnes se sont jetées sur les terres de Sanctuaire au même moment, et les serveurs n'ont pas supporté.

Lags, files d'attente interminables, crashs, bugs en pagaille… un vrai festival, alors que le jeu avait parfaitement réussi à encaisser sa propre sortie au mois de juin. Là aussi, sur les réseaux sociaux, les témoignages et les moqueries sont légion, mais la situation a rapidement retrouvé son calme dans la soirée. Blizzard est rapidement intervenu. Mais les joueurs ont eu le temps d'expérimenter quelques situations… rocambolesques entre-temps.

Blizzard tente de rattraper son patch très contesté

Désormais, c'est bon. La saison 1 de Diablo 4 est belle et bien en route et les craintes se sont rapidement confirmées. Les nerfs font mal, très mal même, et obligent la plupart des joueurs à revoir l'intégralité de leur build actuel sur le Royaume Éternel, le jeu principal hors saisonnier. Bien conscients des retours, Blizzard avait prévenu, avant même la mise en ligne de la saison 1, qu'il tiendrait un feu de camp ce 21 juillet pour revenir en détail sur les changements apportés et les futurs ajustements.

D'ailleurs, un premier hotfix a été déployé pour corriger quelques bugs, ainsi qu'un premier patch, le 1.1.0b, venant quant à lui annuler purement et simplement un changement majeur du patch précédent.

Ce changement concerne les niveaux requis pour franchir les Niveaux Monde 3 et 4. Alors que Blizzard avait décidé de mettre des paliers pour éviter que les joueurs s'amusent à aller plus vite que la musique, le studio est finalement revenu sur ses pas. Au passage, il en profite pour réajuster sa nouvelle mécanique exclusive à la saison 1 concernant les cœurs.

Petites notes de patch 1.1.0b

Articles Les Cœurs de Malfaisance accordera désormais toujours une armure qui correspond directement à la puissance de son objet.

Niveaux mondiaux Suppression du niveau requis pour les niveaux mondiaux III et IV.



Diablo 4 continue de se faire lyncher

Un démarrage plutôt rude donc pour cette saison 1 de Diablo 4, mais Blizzard veille au grain. Nous devrions avoir des nouvelles de Blizzard d'ici ce week-end. En attendant, les joueurs doivent faire avec des changements et des équilibrages qui ne leur parlent pas vraiment. Certains ont même décidé de tout simplement boycotter le jeu jusqu'à nouvel ordre quand il ne vont pas sur metacritic pour tenter de le détruire à grands coups de review bombing en déversant des hectolitres d'acide sur le fameux patch de la saison 1 tant critiqué.

Mais bon avec plus de 10 millions de copies vendues en un peu moins de deux mois, et une armée de fidèle qui n'ont que faire des patchs et des nerfs, Diablo 4 n'a pas trop de soucis à se faire et devrait vivre de longue et belles années sans sourciller. D'ailleurs, Blizzard mise très gros et promet déjà une multitude de contenu dont de gros DLC.