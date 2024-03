Ce nouveau patch de Diablo 4 est déployé sur PC, PS5 et Xbox Series X/S. C'est cependant sur la première plateforme, qui plus est avec une carte graphique de NVIDIA, que nous pourrons le mieux en profiter. Vous l'aurez compris, l'archange Ray Tracing descend des Cieux pour éblouir les mortels de Sanctuaire. Avec cette fonctionnalité majeure viennent aussi quelques correctifs.

Les Cieux dardent leurs rayons sur Diablo 4

Cela fait maintenant un moment que Blizzard et NVIDIA nous teasent l'arrivée du Ray Tracing sur Diablo 4. C'est désormais acté grâce au patch 1.3.5 déployé depuis hier. Disponible sur toutes les plateformes, cette fonctionnalité va permettre d'embellir encore davantage Sanctuaire. Le jeu de base affichait déjà une technique plutôt solide pour un hack'n slash, mais les choses vont désormais encore plus loin.

En activant l'option Ray Tracing dans les paramètres graphiques, les ombres, les reflets et l'occlusion ambiante vont encore gagner en réalisme. Voilà une manière de s'immerger encore davantage dans ce beau mais sombre monde de Sanctuaire. Attention toutefois, cette technologie est particulièrement gourmande. Elle risque en effet de causer d'importantes chutes de framerate. Sur PC, il faudra de plus au minimum une RTX 2000 pour en profiter pleinement. Et même dans ces conditions, rien ne garantit que la fluidité sera au rendez-vous. Le choix vous appartient donc entre un jeu beau à se damner et une fluidité à toutes épreuves, sauf si vous disposez d'une machine puissamment infernale.

Quelques corrections de bugs pour aller avec

Patch oblige, la mise à jour 1.3.5 de Diablo 4 s'accompagne également de quelques correctifs. Ceux-ci s'avèrent toutefois assez spécifiques. Nous retiendrons principalement la dernière ligne des notes du patch. Il y est fait mention de « Diverses améliorations concernant la fluidité, la stabilité et la qualité visuelle ». Peut-être Blizzard a-t-il anticipé l'arrivée du Ray Tracing et procédé à un peu d'optimisation en ce sens.

Voilà en tout cas une potentielle raison de relancer le jeu. Celui-ci devrait d'ailleurs connaître un fort regain d'intérêt avec l'arrivée d'une Saison 4 sur le papier très prometteuse dans les changements de game design qu'elle implique. Si vous voulez connaître tous les détails de la dernière mise à jour du jeu, et voir ce qu'implique vraiment le déploiement du Ray Tracing, vous les trouverez ci-dessous.

Notes du patch 1.3.5 de Diablo 4

Mises à jour majeures du jeu

La mise à jour 1.3.5 introduit le ray tracing sur toutes les plateformes prises en charge et met à jour l’occlusion ambiante et les ombres de contact. Pour plus d’informations, consultez cet article.

Correction de bugs